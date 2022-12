Mike Flanagan adaptiert «The Dark Tower»

US-Fernsehen

Eben erst wechselte der Produzent von Netflix zu Amazon. Schon hat er die erste Serie vorgestellt.

«The Haunting of Hill House»- und «Midnight Mass»-Schöpfer Mike Flanagan und sein Produktionspartner Trevor Macy haben die Rechte an der Adaption von Stephen Kings «The Dark Tower» ► als TV-Serie erworben. Flanagan und Macy enthüllten die Neuigkeit am Donnerstag in einem Interview mit dem US-Branchendienst ‚Deadline‘, das mehr über die jüngste Entscheidung des Paares berichtete, den Gesamtvertrag von Intrepid Pictures von Netflix zu Amazon zu verlegen."Vor unserem Deal mit Amazon haben wir die Rechte an «Der dunkle Turm» ► erworben, und wenn Sie mich kennen, wissen Sie, dass das mein heiliger Gral eines Projekts für den größten Teil meines Lebens war", sagte Flanagan. "Wir haben diese Rechte aus unserem Amazon-Deal herausgeschnitten, was nicht bedeutet, dass sie nicht irgendwann dahinterkommen können oder werden – man weiß es nicht. Aber das ist etwas, das wir selbst entwickelt haben und von dem wir wirklich begeistert sind, dass es irgendwann auf die Beine gestellt wird."Flanagan sagt, dass er sich seine Adaption des Bestsellers, für die er bereits ein Pilotskript geschrieben hat, als fünfstündige Serie vorstellt, mit zwei eigenständigen Spielfilmen als Nachfolger.