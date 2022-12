Stühlerücken bei Starz

US-Fernsehen

Das Pay-TV-Unternehmen stellt Jimmy Hilburn als Chief Marketing Officer und Susan Ievoli als Senior VP of Publicity ein.

Starz hat Jimmy Hilburn als neuen Chief Marketing Officer eingestellt. Darüber hinaus wurde Susan Ievoli als Senior Vice President für Werbung, Events und Auszeichnungen verpflichtet. In dieser Funktion wird sie an Hilburn berichten. Robin Chacko schließlich wurde von Starz zum Executive Vice President für den Bereich Direct-to-Consumer befördert. Er wird weiterhin an Alison Hoffman, President of Domestic Networks bei Starz, berichten."Wir freuen uns sehr, Jimmy und Susan im Starz-Team willkommen zu heißen und Robins Verantwortung in einem Schlüsselbereich des Unternehmens zu stärken", so Hoffman. "Diese erstklassigen Führungskräfte sind kreative Querdenker, die ebenso strategisch und analytisch wie innovativ sind. Sie werden den Schwung des Unternehmens weiter verstärken, während wir unseren Abonnentenstamm weiter ausbauen und Premium-Kampagnen zur Unterstützung unseres starken Programms entwickeln."Hilburn kommt von Netflix zu Starz, wo er als Director of Marketing tätig war. Ievoli übernimmt die Rolle von Jennifer Minzeaki-Washington, die im März 2021 zum Executive Vice President of Corporate and Brand Communications befördert wurde. Ievoli war zuvor Senior Vice President für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Medien bei The History Channel, wo sie zum Start des ersten Scripted-Programms des Senders beitrug.