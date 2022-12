HBO-Max-Serie wird in Asien an Netflix verkauft

International

Die Comedy-Serie «The Sort Of» geht genauso wie andere Titel an den Konkurrenten.

Abacus Media Rights (AMR), ein Unternehmen der Amcomri Entertainment, hat die mehrfach preisgekrönte CBC/HBO-Max-Comedy-Seriein Malaysia, Singapur und auf den Philippinen an Netflix verkauft. Die Serie besteht bislang aus acht halbstündigen Episoden. «Deadline, Pulse», «H.M. The Queen: A Remarkable Life», «Philip: Prince, Husband, Father», «Queen Elizabeth: A Lifetime of Service», «The Masked Dancer» (Staffel 2) und «Titans of Tech» gehen an Rock Entertainment in Asien. «Line of Duty» wird an Pumpkin Film aus China vermarktet.Pooja Nirmal Kant, Mitbegründerin und CEO von Still Road Media, die die Deals für AMR vermittelt hat, kommentiert: "Wir freuen uns, dass das mehrfach preisgekrönte Drama «Sort Of» und eine Reihe sehr relevanter und fesselnder Tatsachenserien für den asiatischen Markt ausgewählt wurden, wo wir bereits großen Erfolg mit dem Verkauf einer Reihe von Drama-, Unterhaltungs- und Tatsachenprogrammen hatten."«Sort Of», produziert von Sienna Films, einem Unternehmen von Sphere Media, mit Beteiligung des Canada Media Fund, wurde von Bilal Baig (Acha Bacha) und Fab Filippo (Save Me) entwickelt, die auch als Showrunner und ausführende Produzenten fungieren. In der dramatischen Komödie geht es um Sabi Mehboob (Baig), einen Millennial, der sich zwischen verschiedenen Identitäten bewegt: von der sexy Barkeeperin in einer LGBTQ-Buchhandlung/Bar über das jüngste Kind einer pakistanischen Großfamilie bis hin zum de-facto-Elternteil einer Hipster-Familie in der Innenstadt.