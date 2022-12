Podstars

Der recht junge Podcast einer Technik-Seite beschäftigt sich mit Verbrechen aus dem Internet.

Nicht nur diejenigen, die selbst schonmal Opfer von Phishing oder anderen Formen von Cybercrime geworden sind, werden diesen Podcast lieben. Der noch relativ junge Tech Crime Podcastwird von der Audio-Redakteurin bei heise online Isabell Grünewald moderiert. In dem spannenden Podcast erzählt sie von wahren Fällen von Cyber-Angriffen im Stil einer Radioreportage und schnell wird hier eines klar: Es ist egal ob Freundin, Bekannter oder Familienmitglied. Jeder kann Opfer eines solchen Angriffs werden. Auch wenn die meisten mit einem Augenrollen auf die Themen sichere Passwörter, Backups oder 2 Faktor Authentifizierung reagieren, ist es ein wichtiges Thema in der heutigen Gesellschaft und sollte ernst genommen werden.Genau das möchte der Tech Crime Podcast «Bit & Böses» erreichen. Es muss mehr Menschen geben, die sich mit diesem Thema auskennen, damit es den Cyberkriminellen nicht so leicht gemacht wird, erfolgreich zu sein.Der vielfältige Inhalt der Folgen lässt einen schnell in das Thema eintauchen. Wie eine olympische Schwimmerin von Erpressern durch Social Engineering ihren Instagram Account gekapert bekam, erfährt man in der ersten Folge mit dem Namen "Fisch im Netz". Hier werden die Maschen der Angreifer erklärt und veranschaulicht, wie vielfältig diese Maschen sind. Größtenteils sind diese individuell auf die Opfer zugeschnitten, um mehr Erfolg zu haben. In den nächsten Folgen wird auf dieses Thema erweitert.In der ersten Staffel, die über sechs Folgen geht, gibt es spannende Tipps gegen Phishing und andere Formen von Cybercrime. Viele Menschen da draußen wissen zum Beispiel gar nicht, wie Facebook und Instagram mit ihnen kommuniziert und fallen daher öfter auf Phishing oder andere Formen von Cybercrime rein. Oder wusstest Du, dass Facebook und Instagram nie Dircet Messages schicken, sondern nur über E-Mail kommunizieren? Wer diesen Tipp weiß, ist schonmal ein gutes Stück. Weitere hilfreiche Tipps gibt es in den weiteren Podcast Folgen, hier wird auf unterhaltsame Art und Weise das Werkzeug zum Schützen in die Hand gegeben.