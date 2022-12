Wie Netflix die späte «Sandman»-Verlängerung erklärt

US-Fernsehen

Man wollte sich genaue Gedanken über die Fortsetzung der Serie machen.

Es dauerte rund 30 Jahre bis eine richtige-Verfilmung auf die Beine gestellt wurde. Im August brachte Netflix dann die Warner-Bros.-Serie online und trotz großen Erfolges mussten die Zuschauer bis November warten, ehe sich die Geldgeber für eine neue Runde zusammen setzen konnten."Wir wollten uns die Zeit nehmen, um uns kreativ darauf auszurichten, was die nächste, beste Erfahrung mit «The Sandman» sein würde", sagte Netflix' Head of UCAN Scripted TV Peter Friedlander gegenüber „Variety“. "Und deshalb wollten wir uns die Zeit nehmen, mit [Showrunner Allan Heinberg] und Neil [Gaiman] zu sprechen und wirklich darüber nachzudenken, wie der Ansatz sein sollte – denn Staffel 1 ist auch sehr durchdacht und absichtlich. Deshalb haben wir uns extra viel Zeit genommen, um alles in die Wege zu leiten."Gaiman hatte sich bereits kurz nach dem Start von Staffel eins skeptisch über eine zweite Staffel geäußert und gesagt, dass die hohen Zuschauerzahlen der Serie für Netflix "vielleicht nicht ausreichen", um weitere Episoden zu rechtfertigen. "«Sandman» ist eine wirklich teure Serie", schrieb der Autor."Ich bin sehr aufgeregt über das, was wir auf Lager haben, und wir haben einige großartige Entscheidungen getroffen, wohin die Serie gehen wird", sagte Friedlander und versicherte den Zuschauern, dass eine Verlängerung immer in Aussicht war – es war nur eine Frage des Zeitpunkts. "Es heißt also: dranbleiben und beobachten. Wie Sie bin ich ein großer «Sandman»-Fan, und Neil und Allan bei ihrer Arbeit beobachten zu können, ist außergewöhnlich. Ich denke, was sie mit Staffel 1 gemacht haben – es ist erfrischend, atemberaubend, ikonisch. All diese Beschreibungen treffen zu, und zu wissen, dass es beim Publikum ankommt, ist einfach so lohnend."