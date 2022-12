FOX wünscht sich mehr «Lego Masters»

US-Fernsehen

Außerdem wird ein weiteres Holiday-Special produziert, das aber erst in zwölf Monaten erscheint.

wurde für eine vierte Staffel bei Fox verlängert. Außerdem bekommt die Show eine zweite Staffel von «Lego Masters: Celebrity Holiday Bricktacular». Staffel vier wird in der TV-Saison 2023-2024 ausgestrahlt. Die Serie, die von Will Arnett moderiert und produziert wird, basiert auf der gleichnamigen britischen Serie und zeigt Teams von Lego-Enthusiasten, die in verschiedenen Bauwettbewerben gegeneinander antreten, um einen Geldpreis und den Titel «Lego Masters» zu gewinnen. In Deutschland setzt RTL auf die Show-Marke, Daniel Hartwich ist als Moderator tätig.Die Verlängerung von «Celebrity Holiday Bricktacular» kommt noch vor der Ausstrahlung der ersten Folgen, die am 19., 20. und 21. Dezember ausgestrahlt werden. In diesem Jahr werden Robin Thicke, Cheryl Hines, Finesse Mitchell und Leslie Jordan, der in diesem Jahr ums Leben kam, mit den früheren «Lego Masters»-Kandidaten Boone Langston, Mel Brown, Natalie Cleveland und Dominic Forte zusammenarbeiten und Geld für wohltätige Zwecke gewinnen. Das zweite «Celebrity Holiday Bricktacular» ist für Dezember 2023 geplant."«Lego Masters» steht für das, was das Fernsehen am besten kann, nämlich alle Altersgruppen für einen Abend mit familienfreundlichem Spaß und Wettbewerb zusammenzubringen", sagte Allison Wallach, Präsidentin für ungeschriebene Programme bei Fox Entertainment. "Die Baumeister haben die Messlatte mit einer unglaublichen Mischung aus Kreativität und technischer Genialität in Staffel 3 höher gelegt, die noch mehr Episoden mit popkulturellen Themen und unseren bisher härtesten Wettbewerb enthielt. Mit Will Arnett als Moderator, unserem unglaublich talentierten Produktionsteam und unseren Partnern bei Endemol Shine America werden wir in Staffel 4 alles geben.“