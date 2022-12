Wiederholung des Weihnachtsspecials von «Das große Promibacken» lässt Luft nach oben

Quotennews

An die Werte, die mit der Erstausstrahlung vor vier Jahren erzielt wurden, kam man nun nicht mehr heran.



Sat.1 wiederholte gestern zur Primetimeaus dem Jahr 2018. Damals traten Jochen Bendel, Sarah Lombardi, Janine Kunze und Sonya Kraus, also die bis dato Sieger der Show, gegeneinander an. Dier Hobbybäcker versuchten sich an Plätzchen, Christstollen und Lebkuchenhäuser. Der Sieger erhielt neben dem goldenen Cupcake auch 10.000 Euro für den guten Zweck.Vor vier Jahren sahen sich die Ausgabe 1,17 Millionen Fernsehende an, was einem mäßigen Marktanteil von 4,3 Prozent entsprach. Bei den 0,56 Millionen Jüngeren kamen annehmbare 6,6 Prozent zustande. Für die Wiederholung interessierten sich gestern noch 0,93 Millionen Zuschauer, was einen akzeptablen Marktanteil von 3,7 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,30 Millionen Umworbenen standen mäßige 4,9 Prozent Marktanteil auf dem Papier.Im Anschluss zeigte der Sender zwei neue Folgen der Kochshow. Ab 23.30 Uhr standen Plätzchen mit Vanillefrosting und Irish Coffee im Fokus. Mit 0,32 Millionen Neugierigen sank die Reichweite auf maue 3,1 Prozent. Bei den 0,10 Millionen Werberelevanten musste sich der Sender mit niedrigen 4,0 Prozent zufriedengeben. Ab 00.25 Uhr dreht sich alles um gefüllte Bratäpfel mit Sabayone und kandierte Nüsse. Mit 0,24 Millionen Zusehenden verbesserte man sich nun um einen Prozentpunkt auf annehmbare 4,1 Prozent. Auch für die 0,07 Millionen 14- bis 49-Jährigen ging es mit ausbaufähigen 4,5 Prozent Marktanteil zumindest ein Stück aufwärts.