Disney verlängert «Santa Clauses»-Serie

US-Fernsehen

Im kommenden Jahr soll eine zweite Staffel erscheinen.

Disney+ hatfür eine zweite Staffel verlängert. Die Nachricht kam am Tag, als der Streamer das Finale der ersten Staffel veröffentlichte, die im November startete. Jack Burditt fungiert als Showrunner und ist zusammen mit Allen, Kevin Hench, Richard Baker und Rick Messina und Jason Winer von Small Dog Picture Company ausführender Produzent. 20th Television ist das Studio.In der Serie spielen Tim Allen und Elizabeth Mitchell erneut ihre Rollen als Santa alias Scott Calvin und Mrs. Claus alias Carol aus den «The Santa Clause»-Filmen. In Staffel eins ist Scott seit fast dreißig Jahren der Weihnachtsmann, aber als Weihnachten an Popularität verliert, nimmt auch seine Weihnachtsmagie ab. Scott kämpft damit, den Anforderungen seines Jobs gerecht zu werden und gleichzeitig für seine Familie da zu sein. Als er erfährt, dass es eine Möglichkeit gibt, von seinem Amt zurückzutreten, erwägt er, als Weihnachtsmann abzutreten und einen würdigen Nachfolger zu finden, damit er ein besserer Vater und Ehemann werden kann."Diese Serie hat viele Familien nachhaltig geprägt und ist zu einem festen Bestandteil ihrer jährlichen Weihnachtstraditionen geworden", sagt Ayo Davis, Präsident von Disney Branded Television. "Es war ein wahres Geschenk, sie als Serie wieder aufleben zu lassen, und ich bin unseren Produktionspartnern bei 20th Television und natürlich Tim Allen und seinem Team dankbar, dass wir in dieser Weihnachtszeit einen weiteren Grund zum Feiern haben."