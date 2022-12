«God of War» geht in Serie

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von Amazon hat den Zuschlag des PlayStation-Klassikers erhalten.

Eine Live-Action-Adaption des PlayStation-Videospielhitswurde bei Amazons Prime Video als Serie bestellt, wobei «Das Rad der Zeit»-Chef Rafe Judkins als Showrunner vorgesehen ist. Basierend auf dem beliebten Videospiel von 2018 folgt die Serie Kratos, dem Gott des Krieges, der, nachdem er seine blutige Vergangenheit im antiken Griechenland hinter sich gelassen hatte, seine Waffen im nordischen Reich Midgard für immer an den Nagel hängt, so die Beschreibung von Amazon. Als seine geliebte Frau stirbt, begibt sich Kratos mit seinem entfremdeten Sohn Atreus auf eine gefährliche Reise, um ihre Asche vom höchsten Gipfel zu streuen – der letzte Wunsch seiner Frau. Kratos merkt bald, dass die Reise eine epische Aufgabe ist, die das Band zwischen Vater und Sohn auf die Probe stellt und Kratos zwingt, gegen neue Götter und Monster um das Schicksal der Welt zu kämpfen.Judkins wird die Serie, die auf dem von Santa Monica Studio entwickelten Spiel basiert, als Showrunner und ausführender Produzent leiten. Die «Iron Man»- und «Children of Men»-Autoren Mark Fergus und Hawk Ostby sind ebenfalls als Autoren und ausführende Produzenten tätig. Cory Barlog, Studio Creative Director von Santa Monica Studio, wird ebenfalls als ausführender Produzent fungieren, ebenso wie Asad Qizilbash und Carter Swan von Playstation Productions, Yumi Yang von Santa Monica Studio und Roy Lee von Vertigo. Jeff Ketcham von Santa Monica Studio ist Co-Executive Producer. Die Serie ist eine Koproduktion zwischen Amazon Studios und Sony Picture Television in Zusammenarbeit mit PlayStation Productions."«God of War» ist ein fesselndes, charaktergetriebenes Franchise, von dem wir glauben, dass es unsere weltweiten Kunden mit seinen ausgedehnten und fesselnden Welten ebenso fesseln wird wie mit seinen reichhaltigen Geschichten", so Vernon Sanders, Head of Global Television bei Amazon Studios. "Wir fühlen uns geehrt, gemeinsam mit Sony Pictures Television, PlayStation Productions und Santa Monica Studio das Abenteuer zu erleben, die Mythologie von God of War auf so bedeutsame Weise zu erforschen."