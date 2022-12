Neue Witherspoon-Comedy landet bei Amazon

US-Fernsehen

Die Serie «All Stars» bekommt gleich zwei Staffeln.

Nach einem Bieterwettstreit hat Amazon die halbstündige Comedyvon Reese Witherspoons Produktionsfirma Hello Sunshine für zwei Staffeln direkt in Serie bestellt. Witherspoon wird die Hauptrolle spielen und die Produktion übernehmen. Die Serie handelt von einer ehemaligen Cheerleaderin aus Daytona Beach (Witherspoon), die über den großen Teich geht, um an einer Schule an der englischen Küste Cheerleading zu unterrichten."Ich habe schon lange nach einem Projekt gesucht, das unsere Hello Sunshine-Mission, Frauen zu Helden ihrer eigenen Geschichten zu machen, einer jüngeren Generation näherbringt. Als ich diese Geschichte sah, wusste ich sofort, dass diese Idee genau das tun würde. Die Vorstellung, eine Amerikanerin zu sehen, die einer Gruppe junger Frauen in Großbritannien den sehr amerikanischen Sport Cheerleading näherbringt, hat mich einfach so begeistert! Ich liebe es, dass diese Show mit echtem Herz, tiefer Freude und der Kraft des Teamworks gefüllt ist", sagte Witherspoon in einer Erklärung. "Ich kann es kaum erwarten, wieder mit der brillanten, witzigen und talentierten Aline McKenna zusammenzuarbeiten, um einen wirklich originellen komödiantischen Charakter zu erschaffen, und mit dem Team bei Amazon, dessen Leidenschaft für dieses Projekt beispiellos ist."Neben Witherspoon wird auch Lauren Neustadter als ausführende Produzentin für Hello Sunshine tätig sein. Aline Brosh McKenna wird als Schöpferin und Showrunnerin fungieren, beim Pilotfilm und der Hälfte der Episoden Regie führen und über ihr Unternehmen Lean Machine die Produktion übernehmen. Hello Sunshine brachte das Konzept zu Brosh McKenna, der den von Hello Sunshine produzierten Netflix-Film «Your Place or Mine» schrieb und Regie führte, der nächstes Jahr am 10. Februar erscheint und in dem Witherspoon die Hauptrolle spielt.