Eddie Murphy soll Lebenswerk erhalten

Kino-News

Der Schauspieler erhält den Cecil B. DeMille Award bei den Golden Globes.

Eddie Murphy wird den Cecil B. DeMille Award bei der 80. jährlichen Verleihung der Golden Globes erhalten. Murphy, ein früherer Globe-Gewinner und sechsmaliger Nominierter, wird bei der diesjährigen Verleihung, die am Dienstag, den 10. Januar 2023, live aus dem Beverly Hilton Hotel übertragen wird, anwesend sein, um den Preis entgegenzunehmen.Der Cecil B. DeMille Award wird seit 1952 verliehen; die Preisträger werden vom HFPA-Vorstand ausgewählt und "an eine talentierte Person für ihre herausragenden Beiträge in der Welt der Unterhaltung" verliehen. Der diesjährige Preisträger für das TV-Äquivalent, den Carol Burnett Award, soll in Kürze bekannt gegeben werden.Letztes Jahr wurden für beide Preise keine Empfänger benannt, da die Globes von Talenten, Medien und Kreativen boykottiert und nicht auf NBC ausgestrahlt wurden, nachdem es Bedenken hinsichtlich der Vielfalt in der HFPA (die damals keine schwarzen Mitglieder hatte) und anderer Fragen der Verantwortlichkeit gab."Wir fühlen uns geehrt, den diesjährigen Cecil B. DeMille Award an den ikonischen und hochgeschätzten Mr. Eddie Murphy zu verleihen", sagte HFPA-Präsidentin Helen Hoehne. "Wir freuen uns sehr, den nachhaltigen Einfluss auf Film und Fernsehen zu feiern, den seine Karriere – vor und hinter der Kamera – über die Jahrzehnte hinweg hatte."