Robert Pattinson soll Batman bleiben

Kino-News

Derzeit zimmern James Gunn und seine Berater das neue DC-Universe.

Diese Woche bricht Gunn zu einem zehnjährigen Abenteuer auf, diesmal als Co-CEO und Co-Chairman von DC Studios. Zusammen mit Co-Chef Peter Safran wird Gunn dem CEO von Warner Bros. Discovery, David Zaslav, das Konzept für das nächste Jahrzehnt der DC-Geschichte vorstellen, in dem eine Reihe von Filmen, Fernsehserien und Spielen zu einem zusammenhängenden Erzähluniversum zusammengeführt werden sollen.Gunn und Safran halten diese Pläne unter Verschluss, aber sie haben es dennoch geschafft, Wellen zu schlagen, nachdem am 7. Dezember bekannt wurde, dass Warner Bros. die Pläne von Regisseurin Patty Jenkins für eine Fortsetzung von «Wonder Woman 1984» nicht weiterverfolgt.Eine gut platzierte Quelle sagt, dass Gunn und Safran die Möglichkeit prüfen, die Batman-Iteration von Filmemacher Matt Reeves mit Schauspieler Robert Pattinson in ihr größeres Universum einzubinden. Ob es wirklich so kommt, ist aber nicht in Stein gemeißelt: Nachdem diese Geschichte veröffentlicht worden war, twitterte Gunn, es sei "völlig unwahr", dass er und Safran erwägen, Pattinsons Batman in ihr DC-Universum aufzunehmen.