Apple TV+ startet vierteilige Doku über die Super League

Die Doku-Serie stammt von den preisgekrönten Produzenten Jeff Zimbalist («Die zwei Escobars») und Connor Schell («The Last Dance»).

Der Streamingdienst Apple TV+ hat für den 13. Januar 2023 den Start der vierteiligen Doku-Serieangekündigt. Darin wird die Kollision der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des europäischen Fußballs gezeigt, als Pläne für eine eigenständige Liga auftauchen und die mächtigsten Anführer des Spiels sich entscheiden müssen, ob sie die Traditionen des Sports verteidigen oder diese umstürzen.Der Streamingdienst verspricht mit der Doku-Serie einen „noch nie dagewesenen direkten Zugang“ zu Ligapräsidenten, Klubbesitzern und den Architekten hinter der europäischen Super League. Fußballfans erfahren die bisher nicht erzählte Geschichte, wie und warum diese Idee entstanden ist und welche Strategien entwickelt wurden, um die Gründung der Super League zu verhindern. Aktuell arbeitet bekanntlich der ehemalige RTL-Chef Bernd Reichart an einem neuen Ansatz die Super League einzuführen.Regisseur und ausführender Produzent ist Jeff Zimbalist («Die zwei Escobars – Kolumbien, der Fußball und die Drogen», «The Line», «Momentum Generation»), der bereits bei den News & Documentary Emmy Awards ausgezeichnet wurde. Er ist produziert für All Rise Films. Der Emmy-Preisträger Connor Schell («The Last Dance», «30 for 30» und die Oscar-prämierte Dokuserie «O.J. Made in America») ist ausführender Produzent für Words + Pictures.