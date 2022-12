Primetime-Check

Wie viele Zuschauer entschieden sich für das WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko? Wie kam eine neue Ausgabe von «Mario Barth deckt auf» bei RTL an?



Am gestrigen Abend begann Das Erste die Priemtime mit dem Drama, wofür sich 3,58 Millionen Zuschauer interessierten. Es wurde eine durchschnittliche Quote von 12,1 Prozent ermittelt. Der Film kam bei den 0,22 Millionen 14- bis 49- Jährigen nicht über eine miese Sehbeteiligung von 3,0 Prozent hinaus. Mit dem Krimisank die Reichweite auf 2,8 Millionen Fernsehzuschauer, was jedoch einen Anstieg auf gute 13,2 Prozent bedeutetet. Die 0,17 Millionen Jüngeren lagen weiterhin bei ausbaufähigen 3,2 Prozent Marktanteil. Das ZDF zeigte das Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko. Die erste Halbzeit lief vor 10,58 Millionen Zuschauer, was ausgezeichnete 28,0 Prozent Marktanteil bescherte. Auch bei den 3,08 Millionen 14- bis 49-Jährigen war dem Sender eine traumhafte Quote von 41,9 Prozent sicher. Ab demund der zweiten Halbzeit kam mit einem Publikum von 9,45 Millionen Menschen auf hervorragende 32,0 Prozent Marktanteil, während man bei der jüngeren Zuschauerschaft eine überragende Sehbeteiligung von 37,9 Prozent ergatterte.RTL startete den Abend mit der Comedyshowund bewegte somit insgesamt 1,64 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Hier wurde ein akzeptabler Marktanteil von 5,7 Prozent ermittelt. Außerdem verfolgten 0,61 Millionen der Umworbenen das Format und kamen auf annehmbare 8,4 Prozent. Sat.1 versuchte sein Glück mit der Backshowund überzeugte 0,93 Millionen Neugierige. Ein mäßiger Marktanteil von 3,7 Prozent wurde hiermit verbucht. Bei den Werberelevanten fuhr der Sender mit 0,30 Millionen Fernsehenden ausbaufähige 4,9 Prozent ein.ProSieben zeigte an diesem Mittwochabend das Wissensmagazin. Es schalteten 0,25 Millionen Zuschauer ein, die einen mageren Marktanteil von 1,8 Prozent erzielten. Bei den 0,10 Millionen Umworbenen kam man nicht über mickrige 3,0 Prozent hinaus. RTLZWEI hatte die Dokusoapim Programm. Es schalteten insgesamt 0,50 Interessenten ein, die mäßige 1,7 Prozent erzielten. 0,21 Millionen Jüngere reichten für maue 2,9 Prozent Marktanteil.Das Science-Fiction-Dramaerzielten bei Kabel Eins bei einem Publikum von 0,65 Millionen Menschen annehmbare 2,5 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe lag die Quote mit einer Reichweite von 0,29 Millionen Jüngeren bei guten 4,6 Prozent. Ab 20.15 Uhr strahlte VOX die Krimiserieaus und kam mit 0,64 Millionen Fernsehende auf einen niedrigen Wert von 2,2 Prozent. In der werberelevanten Gruppe wurde eine ernüchternde Quote von 3,3 Prozent bei einer Reichweite von 0,24 Millionen Zuschauern ermittelt.