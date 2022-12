ProSieben füllt seinen Abend und die Nacht mit knapp acht Stunden «Galileo 360° Ranking XXL»

Quotennews

Im Durchschnitt reichte dies jedoch nicht für überzeugende Resultate. Besser lief es bei Kabel Eins mit dem Filmprogramm.



Das Wissensmagazinbelegte das Programm bei ProSieben gestern von 20.15 bis 4.30 Uhr. Insgesamt reiste das Team für 100 tolle Geschichten um die Welt und stellt dabei zahlreiche beeindruckende Menschen, Tiere und auch Orte vor. Die extragroße Ausgabe war eine Wiederholung des Formats, das bereits im April ausgestrahlt wurde. Damals wurde die Sendung jedoch tagsüber ab 11.30 Uhr ausgestrahlt. Zu Beginn holten 0,32 Millionen Fernsehende passable 3,6 Prozent. Ab 17.30 Uhr fielen 0,48 Millionen Zuschauer auf maue 2,7 Prozent zurück. In der Zielgruppe standen passable Resultate von 7,1 sowie 5,6 Prozent auf dem Papier.Gestern tat sich das Programm noch deutlich schwerer. Über die ganze Sendezeit verfolgten im Schnitt 0,25 Millionen Fernsehende das Format. Dies resultierte in einem schwachen Marktanteil von 1,8 Prozent. Zur Primetime war das Interesse sicher höher, allerdings ist dies nicht nachvollziehbar. Insgesamt kamen auch bei den 0,10 Millionen Umworbenen nicht mehr als miese 3,0 Prozent Marktanteil zustande.Deutlich besser schlug sich da der Filmabend bei Kabel Eins. Ab 20.15 Uhr locket das Science-Fiction-Drama0,65 Millionen Neugierige auf den Sender und sicherte sich ein annehmbares Resultat von 2,5 Prozent. Die 0,29 Millionen Jüngeren schoben sich mit 4,6 Prozent über den Senderschnitt. Weiter ging es mit, was 0,27 Millionen Fernsehende zum Einschalten bewegte und so gute 3,7 Prozent Marktanteil verbuchte. Eine hohe Quote von 5,1 Prozent war bei den 0,09 Millionen Werberelevanten möglich.