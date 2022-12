ProSieben hält auch im neuen Jahr an Clipshows fest

TV-News

Während der WM zeigte der Privatsender alte «Darüber staunt die Welt»-Folgen, nun kündigt man drei neue Ausgaben an. Außerdem setzt man auf «Balls» und „Die überraschendsten Wendepunkte“.

Durch die Fußball-Weltmeisterschaft war das Programm von ProSieben in den vergangenen Wochen durch zahlreiche Wiederholungen geprägt. Ein wiederkehrendes Segment waren Clipshows, «Unglaublich!», «Galileo 360° Ranking XXL» und «Darüber… die Welt!». Und auch im neuen Jahr bleiben diese Ranking-Shows Teil der ProSieben-Primetime. Nach dem Serien-Montag setzt man ab dem 3. Januar dann aber nicht auf Wiederholungen, sondern plant drei neue Folgen von. Die erste Ausgabe steht unter dem Motto „Die unglaublichsten OMG! Stories“.Im Anschluss daran kehrtzurück. Moderator Christian Düren führt durch insgesamt acht neue Folgen am späten Dienstagabend ab 22:40 Uhr. In der Show dürfen sich Kandidaten verschiedenen Aufgaben – meist verbunden mit Scham und Ekel – freiwillig stellen und gewinnen bei erfolgreicher Durchführung einen Geldpreis.Während am Mittwoch Spielfilm-Ware bestehend ausundstatt «TV total» und «Zervakis & Opdenhövel. Live.» das Programm zieren, schafft es am Donnerstag wieder eine Ranking-Show in die Primetime. Statt «Unglaublich!» ist dann eine Wiederholung vonmit der Folge „Die überraschendsten Wendepunkt“ zu sehen. Um 23:15 Uhr folgt– man ahnt es: ebenfalls eine Clipshow. Am Freitag, 6. Januar, darf sich das Publikum aufundfreuen.