Béla Réthys Abschiedsspiel knackt die 10 Million

Quotennews

Damit war das zweite Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko deutlich gefragter als das Halbfinale des Vortags.

Am gestrigen Abend entschied sich, wer am kommenden Sonntag gegen Argentinien im Finale der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft steht. Nachdem es Marokko unter anderem an Spanien und Portugal vorbeigeschafft hatte, stand die Mannschaft nun als Überraschungsteam im Halbfinale gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich. Hier unterlag das Team nun jedoch mit 2:0. Das ZDF übertrug das Vorprogramm bereits ab 19.15 Uhr aus al-Chaur. Béla Réthy verabschiedete sich zudem mit dieser Partie von seiner Karriere als Fernsehmoderator und saß zum letzten Mal vor dem ZDF-Mikro.Für das Vorprogramm saßen 3,95 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm, was zu einem guten Marktanteil von 17,1 Prozent führte. Bei den 0,98 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren zudem überzeugende 18,8 Prozent möglich. Das Halbfinale am Tag zuvor zwischen Frankreich und Kroatien lockte 9,14 Millionen Fernsehende an, was in einem herausragenden Marktanteil von 31,0 Prozent resultierte. Bei den 2,62 Millionen Jüngeren wurde zudem ein überragendes Resultat von 37,3 Prozent Marktanteil verbucht.Das gestrige Spiel übertraf diese Ergebnisse jedoch noch. Mit dem Anstoß erhöhte sich die Reichweite auf 10,58 Millionen Zuschauer, was in ausgezeichneten 36,1 Prozent resultierte. Die 3,08 Millionen jüngeren Fußballfans verbuchten eine überragende Sehbeteiligung von 41,9 Prozent. Ab demund im Anschluss auch der zweiten Halbzeit sicherten sich 9,45 Millionen Zusehende noch 32,0 Prozent. Bei den 2,75 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden weiterhin traumhafte 37,9 Prozent Marktanteil gemessen.