Neue Darsteller für «The Decameron»

US-Fernsehen

Unter anderem wurden Tony Hale, Zosia Mamet und Tanya Reynolds unter Vertrag genommen.

Mit zehn Neuzugängen hat die kommende Netflix-Serieihren Cast festgelegt. Tony Hale, Zosia Mamet und Tanya Reynolds stehen auf der Liste der Namen, die der Soap-Dramedy-Serie hinzugefügt wurden. Hinzu kommen Amar Chadha-Patel, Leila Farzad, Lou Gala, Karan Gill, Saoirse-Monica Jackson, Douggie McMeekin und Jessica Plummer.Die ausführende Produzentin Jenji Kohan und die Schöpferin/Showrunnerin Kathleen Jordan wollen in «The Decameron» die aktuellen Themen Klassensysteme, Machtkämpfe und Überleben in einer Zeit der Pandemie mit einem Hauch von Leichtigkeit beleuchten, die durch ein charmantes und krawalliges Ensemble von Charakteren zusammengebracht werden.Chadha-Patel («Willow») wird den Arzt Dioneo spielen, dessen Beruf ihn in die frustrierende Schwebe zwischen Ober- und Unterschicht bringt. Gala («Julia», «Secrets d'histoire») wird die Rolle der Neifile übernehmen. Neifile ist eine widersprüchliche Frau, die als gottesfürchtig und sehr lüstern bekannt ist. Hale («Veep») wird Sirisco spielen, den freundlichen, aber schlecht vorbereiteten und eifrigen Verwalter der Villa Santa. Jackson («Derry Girls») wird die Rolle der Misia übernehmen. Laut ihrer Charakterbeschreibung ist Misia die abhängige Dienerin von Pampinea.McMeekin («Harlots») wird den reichen Adligen Tindaro aus einer angesehenen Familie spielen. Plummer («The Girl Before») wird Filomena darstellen, einen verwöhnten Sonderling, der das letzte überlebende Kind seiner adligen Familie ist.