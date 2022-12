Vsauce  Michael Stevens Wissensimperium

YouTuber

Vsauce startete als einzelner Kanal von Michael Stevens zu wissenschaftlichen Themen und hat sich inzwischen zu einer großen Marke entwickelt, die mehrere YouTube-Kanäle umfasst und mit insgesamt über 25 Millionen Abonnenten zu einer der größten Wissensmarken im Internet wurde. Beantwortet werden auf verständliche Weise Fragen, die sich sicher jeder schonmal gestellt hat.Michael Stevens wurde am 23. Januar 1986 in Kansas City geboren und erwarb an der Universität von Chicago sowohl einen Bachelor in Psychologie als auch in Englischer Literatur. Zusätzlich besuchte er dort Theaterkurse und brachte sich selbst die grundlegenden Fähigkeiten der Videobearbeitung bei. Sein erstes Video hat er 2007 im Rahmen einer Lehrveranstaltung gedreht und es ist eine Horrorparodie des Filmtrailers von «Ferris macht blau». Schnell erkannte Stevens das Potential von YouTube und erstellte noch im selben Jahr den Kanal „CamPain2008“, auf dem er humorvoll bearbeite Videos zu diversen US-Politikern hochlud. So wurde Ben Relles vom YouTube-Kanal „Barely Political“ auf seine Videos aufmerksam. Stevens zog daraufhin nach New York und produzierte Videos für das Unternehmen.Er trennte sich jedoch schließlich von dem Kanal und startete sein eignes Projekt „Vsauce“ am 24. Juni 2010. Den Kanal hatte er bereits im Juli 2007 erstellt, er war aber zunächst ungenutzt geblieben. Der Kanalname ist wohl auf einen „Fake Website Generator“ zurückzuführen. Zu Beginn erschienen hauptsächlich Videos über verschiedene Computerspiele, die immer wieder von verschiedenen Personen moderiert wurden. Reihen wie „IMG!“, die die besten Bilder der Woche vorstellen, gewannen schnell an Beliebtheit. Stevens führte den Kanal, der sich immer mehr in Richtung Information und Online-Neuigkeiten ausrichtete, schließlich allein. Ab 2012 rückte das Bildungsformat „DOT“ in den Vordergrund, welches sich mit wissenschaftlichen Fragen beschäftigt.Heute hat der Hauptkanal, auch als „Vsauce1“ bekannt, 18,2 Millionen Abonnenten und der Host Michael Stevens geht noch immer den absurdesten Fragen auf die Spur. Er lebt zurzeit in London und seine Videos basiert er auf Onlinerecherchen, Bücher und Gespräche mit Experten. So beantwortet er Fragen, wie was passiert, wenn alle Menschen auf der Erde gelichzeitig in die Luft springen, ob alle Menschen Farben gleich sehen, was passieren würde, wenn die Erde aufhört sich zu drehen, wie groß ein Mensch werden kann oder wie viel ein Schatten wiegt. Der Kanal steht somit unter dem Motto „Think“. Der Kanal „Vsauce2“ wurde am 7. Dezember ins Leben gerufen und läuft unter dem Motto „Find“. Heute haben ihn 4,5 Millionen Menschen abonniert. Betreiber des Kanals ist Kevin Lieber, der wissenschaftliche und technische Themen in den Fokus rückt. Jake Roper moderiert „Vsauce3“, der am 24. Dezember 2010 gegründet werde und dessen Motto „Play“ ist. 4,12 Millionen Abonnenten interessieren sich für die fiktionalen Themen der Wissenschaft, die hier vorgestellt werden. Als YouTube Original wird hier zum Beispiel die Riehe „Could you survive the movies?“ veröffentlicht.Dazu kommt noch der Kanal „D!NG“, der ursprünglich „DONG“ hieß, was für „Do online now, guys“ steht. 1,81 Millionen Abonnenten misst der Kanal, der von allen drei Hosts gemeinsam betrieben wird. Hier werden Video-Reihen fortgeführt, die zuvor auf den anderen Kanälen produziert wurden. Die Reihe „D.O.N.G.“ stellt außergewöhnliche Webseiten vor, bei „LÜT“ und „Game LÜT“ stehen interessante Produkte und Accessoires im Fokus. Auf dem Kanal entstand auch ein Video, in welchem Stevens drei Stunden lang alle Primzahlen bis 30941 aufzählt. Schließlich gibt es noch den Kanal „WeSauce“, der für die Fancommunity erstellt wurde und deren Projekte vorstellt. Zudem ist eine sogenannte „Curiosity Box“ online erwerblich, für welche die drei Hosts die interessantesten Spiele, Puzzle, Bücher und Experimente rund um wissenschaftliche Themen zusammenstellen.