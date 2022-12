Sky-Original «Django» startet online first

TV-News

Sky hat einen Termin genannt, wann die Sky-Original-Serie «Django» ► hierzulande veröffentlicht wird. Die Produktion von Sky und Canal+ wird demnach ab dem 17. Februar 2023 auf dem Streamingdienst WOW on demand verfügbar sein, ehe die lineare Ausstrahlung ab Dienstag, den 21. Februar, auf Sky Atlantic folgt. Auf beiden Diensten werden wöchentlich jeweils zwei Folgen ausgestrahlt.«Django» basiert lose auf Sergio Corbuccis gleichnamigen Kult-Film und erzählt die Geschichte eines Verbrechers auf der Suche nach der Wahrheit über das Massaker an seiner Familie, die ihn zu einem noch härteren Kampf führen wird. Die Story spielt in Texas in den späten 1800-Jahren. Der erschöpfte Cowboy Django ist auf der Suche nach seiner Tochter, von der er glaubte, sie bei einem Massaker verloren zu haben. Ihrer Spur folgend, landet er in New Babylon, einer Stadt am Grunde eines Kraters, in der alle Außenseiter willkommen sind und alle ein gleichberechtigtes Leben in Freiheit führen. Hier findet er seine inzwischen 20-jährige Tochter Sarah wieder, die kurz vor der Hochzeit mit John Ellis, dem Gründer von New Babylon, steht. Sarah glaubt, ihr Vater wäre schuld am Massaker bei dem ihre Familie starb, während Django im Krieg war. Sie verlangt, dass er sofort die Stadt verlässt. Doch Django gibt nicht auf und versucht alles, um eine zweite Chance zu bekommen. Dabei wird er zu einem wertvollen Verbündeten von John Ellis, der seine Stadt vor den Angriffen Elizabeth Thurman verteidigen muss. Ohne dass sie es wissen, sind Django, John und Sarah durch eine dunkle Vergangenheit und ein Netz an Geheimnissen miteinander verbunden, die alle nach und nach an die Oberfläche gelangen.In der Titelrolle ist Matthias Schoenaerts zu sehen. Nicholas Pinnock spielt John Ellis, den visionären Gründer der Stadt New Babylon. Lisa Vicari ("Dark") ist als Djangos Tochter Sarah und Noomi Rapace verkörpert John Ellis' mächtige und skrupellose Gegnerin Elizabeth Thurman. In weiteren Hauptrollen sind Jyuddah James, Benny O. Arthur und Eric Kole als John Ellis' Kinder sowie Tom Austen als Cowboy Eljiah Turner zu sehen.Die zehn Folgen wurden von der ITV-Studios-Tochter Cattleya und Atlantique Productions (Teil von Mediwan) in Zusammenarbeit mit Sky Studios und Canal+ produziert. StudioCanal TV und Odeon Fiction waren ebenfalls Teil der Produktion. Die ersten vier Episoden entstanden unter der Regie von Francesca Comencini, die auch als künstlerische Leiterin der Serie fungierte. David Evans und Enrico Maria Artale führten bei den Episoden fünf bis zehn die Regie. Gefilmt wurde in Rumänien, zwischen Racos, Bukarest und in der Donauregion. Die Drehbücher stammen von Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Francesco Cenni, Michele Pellgrin und Max Hurwitz.