ARD setzt zwei Formate mit Florian Schroeder ab

TV-News

Sowohl «Die Florian Schroeder Satire Show» als auch das SWR-Format «Spätschicht» werden eingestellt. Der Satiriker arbeitet aber schon an einem neuen Projekt.

Florian Schroeder ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein vielbeschäftigter Mann. Neben mehreren Podcasts steht er auch für Das Erste inseit 2018 vor der Kamera. Im SWR Fernsehen unterhält er das Publikum in der. Während die letzte Ausgabe des Jahres der SWR-Sendung am heutigen Abend um 23:30 Uhr zu sehen sein wird, ging «Die Florian Schroeder Satire Show» bereits am Donnerstag, den 15. Dezember, zu Ende. Und mit „zu Ende“ ist tatsächlich ein endgültiges Ende gemeint. Denn wie der Branchendienst ‚TV Wunschliste‘ berichtet geht es für beide Formate nicht weiter.Fans des Satirikers müssen aber künftig nicht auf Florian Schroeder im Fernsehen verzichten. Die Redaktion des SWR arbeite gemeinsam mit dem Hessischen Rundfunk (hr) an einem neuen Projekt mit Schroeder, wie beide Sender gegenüber TV Wunschliste bestätigten. Anders als die «Spätschicht» soll das neue Projekt dann im Ersten gesendet werden. Der rbb ist an dieser Zusammenarbeit nicht mehr beteiligt.Zuvor ist die «Satireshow», die aus «Die große radioeins Satireshow» und der «hr1-Satire Lounge» hervorgegangen war, im Wechsel vom hr und vom rbb produziert worden. Seit 2018 moderiert Schroeder die Sendung, seit 2020 gemeinsam mit Sidekick und Redaktionsleiterin Laura Karasek, die ab dem 28. Dezember die «NDR Quizshow» moderiert ( Quotenmeter berichtete ). Schroeder wird neben seiner heutigen Sendung im SWR auch am Sonntag im Programm des hr zu sehen sein. Um 21:45 Uhr wird dortgesendet.