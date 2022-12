Joyn beendet «jerks.» nach Staffel fünf

TV-News

Die neue Runde mit Christian Ulmen und Fahri Yardim startet im Februar des neuen Jahres.

Geplant war der Start der fünften Staffel im Winter 2022, bislang fehlt von neuen-Folgen beim Streamingdienst Joyn aber jede Spur – doch nicht mehr lange. Wie der Dienst am Freitag ankündigte, wird man die neue Runde ab dem 2. Februar exklusiv hinter der Bezahlschranke zeigen. Die fünfte Staffel wird gleichzeitig auch die letzte sein, wie aus der Ankündigung hervorgeht. Zum Start präsentiert Joyn gleich zwei neue Folgen, im Anschluss dann wöchentlich eine neue. Nach der Premiere bei Joyn Plus+ wird auch ProSieben die Serie mit Christian Ulmen und Fahri Yardim im Free-TV zeigen. Ein genauer Sendetermin steht aber noch nicht fest.Die finale Staffel liefert erstmals Einblicke in die Vergangenheit der beiden Hauptdarsteller. Gezeigt wird, wie Ulmen und Yardim sich als Kinder kennenlernen, das zarte Pflänzchen ihrer Freundschaft wächst und sie sich gegenseitig in ausweglose Situationen manövrieren, aber gleichzeitig auch daraus retten.«jerks.» wird von Pyjama Pictures im Auftrag von Joyn und ProSieben produziert. Christian Ulmen ist Headwriter, Regisseur, Hauptdarsteller und Produzent der Comedyserie, weiterer Produzent ist Carsten Kelber. Trotz zahlreicher Auszeichnungen wie dem Deutschen Comedypreis lief «jerks.» im linearen Fernsehen nie wirklich erfolgreich. Die vierte Staffel wollten nur 0,30 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren sehen, der Gesamtmarktanteil enttäuschte mit 2,4 Prozent. Mit 0,21 Millionen Umworbenen sicherte sich ProSieben einen unterdurchschnittlichen Marktanteil von 6,9 Prozent.