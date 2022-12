Eingeschnappt? Henry Cavill bleibt «The Witcher» fern

US-Fernsehen

Obwohl der Schauspieler nun doch nicht Superman mimen soll, will er seine Rolle bei Netflix nicht fortführen.

Henry Cavill ist offiziell nicht mehr Superman, aber das bedeutet nicht, dass er zu Netflix'zurückkehren wird. Dem Fachblatt „Variety“ wurde bestätigt, dass die vierte-Staffel unverändert fortgesetzt wird, was bedeutet, dass Liam Hemsworth die Rolle des Geralt von Rivia übernehmen wird. Cavill spielte die Rolle drei Staffeln lang, aber er bestätigte seinen Ausstieg aus der Serie im Oktober, kurz nachdem er seine Rückkehr als Superman im DC-Universum von Warner Bros. angekündigt hatte. Nachdem Cavills Superman-Rennen offiziell beendet war, fragten sich die Fans, ob er zu «The Witcher» zurückkehren würde. Das wird nicht der Fall sein.Cavill kehrte als Superman in der Abspannszene von «Black Adam» zurück. Während Warner Bros. um Autoren für einen neuen Superman-Film unter der Leitung von Cavill buhlte, der von Charles Roven produziert werden sollte, wurde der Plan über den Haufen geworfen, als James Gunn und Peter Safran im November die DC Studios übernahmen. Das Duo überarbeitet das DC-Universum, beginnend mit einem neuen Superman-Film unter Gunns Regie, in dem Cavill nicht die Hauptrolle spielen wird."Peter & ich haben einen DC-Film in den Startlöchern, über den wir uns nicht mehr freuen könnten; wir werden zu Beginn des neuen Jahres einige aufregende Informationen über unsere ersten Projekte mitteilen können", verkündete Gunn am 15. Dezember auf Twitter. "Unter anderem steht Superman auf dem Plan. In der Anfangsphase wird sich unsere Geschichte auf einen früheren Teil von Supermans Leben konzentrieren, daher wird die Figur nicht von Henry Cavill gespielt werden. Aber wir hatten gerade ein großartiges Treffen mit Henry und wir sind große Fans und wir haben über eine Reihe von aufregenden Möglichkeiten gesprochen, in Zukunft zusammenzuarbeiten."