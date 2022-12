Henry Cavill wechselt zu Amazon

US-Fernsehen

Bei dem Logistikunternehmen wird er die Hauptrolle von «Warhammer 40,000» spielen.

Das ging fix: «Superman»- und «The Witcher»-Hauptdarsteller Henry Cavill hat einen neuen Auftrag an Land gezogen. Der Schauspieler, der am Mittwoch offiziell seinen «Man of Steel»-Umhang an den Nagel gehängt hat, nachdem Warner Bros. angekündigt hat, dank der DC-Studioleiter James Gunn und Peter Safran eine neue Superman-Richtung einzuschlagen, soll eine Serienadaption von «Warhammer 40,000», dem beliebten Science-Fiction-Fantasy-Miniaturkriegsspiel, das bei Amazon angesiedelt ist, spielen und produzieren. (Extrem langer und verschalteter Satz!)Amazon befindet sich nach monatelangen Verhandlungen und dem Kampf gegen konkurrierende Unternehmen, die sich ebenfalls um die Rechte an dem von Games Workshop produzierten Spiel bemühten, in finalen Gesprächen.Der Schauplatz des Spiels liegt 40.000 Jahre in der Zukunft, wo die Dinge in der Tat düster sind. Die menschliche Zivilisation hat aufgehört, sich weiterzuentwickeln und befindet sich in einem nicht enden wollenden Krieg mit Außerirdischen und magischen Wesen, wobei Götter und Dämonen ein theologisches Klassensystem bilden. Die Menschen bilden das Imperium der Menschen, das militaristisch eingestellt ist. Eine Rasse skelettartiger Androiden ist als Necron bekannt; es gibt eine elfische Rasse, die als Aeldari bekannt ist, sowie Orks; Tyraniden sind fiese Außerirdische; und die T'au sind eine blauhäutige außerirdische Rasse, die vielleicht etwas Hoffnung bietet.