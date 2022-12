CBS bestellt «Never Game»

US-Fernsehen

Die neue Drama-Serie mit Justin Hartley ist für die kommende Saison vorgesehen.

CBS hat die Dramaseriemit Justin Hartley in der Hauptrolle für die Ausstrahlungssaison 2023-2024 in Serie bestellt. Dies ist die erste Serienbestellung des Senders für die nächste Saison. Das Projekt wurde ursprünglich 2021 bei CBS in die Entwicklung gegeben und im Juli 2022 zum Pilot bestellt. Zur Besetzung gehören neben Hartley auch Robin Weigert, Abby McEnany, Eric Graise, Fiona Rene und Mary McDonnell.Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Buch von Jeffery Deaver. Laut der offiziellen Logline wird Hartley die Rolle des "einsamen Überlebenskünstlers Colter Shaw" spielen, der als "Belohnungssucher" durch das Land zieht und seine Fähigkeiten als Fährtenleser einsetzt, um Privatleuten und Strafverfolgungsbehörden bei der Lösung aller möglichen Rätsel zu helfen, während er sich mit seiner eigenen zerrütteten Familie auseinandersetzen muss."Ich bin überglücklich, dieser spannenden neuen Serie mit dem unglaublich talentierten Justin Hartley in der Hauptrolle den ersten Serienauftrag für die nächste Saison zu erteilen", sagte Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment. "«The Never Game» ist eine exzellente Ergänzung zu unserer bereits erfolgreichen Dramaserie, und da unsere Zuschauer Serien mit Action, Intrigen, Geheimnissen und komplexen Charakteren lieben, werden sie «The Never Game» lieben – es liefert an allen Fronten."