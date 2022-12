Biathlon-Weltcup mit zwei Millionen Zuschauern

Quotennews

Nachdem der Snowboard-Weltcup am Sonntag floppte, sah es am Donnerstag auch nicht besser aus.

Das Erste übertrug am Donnerstag wieder zahlreiche Wintersportarten. Um 14.10 Uhr stand der dritte Biathlon-Weltcup aus dem französischen Annecy-Le Grand-Bornand an. 2,00 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten den 10km-Sprint der Herren, den dieses Mal der Norweger Johannes Thingnes Bø gewann. Die Übertragung mit Reporter Jan Wiecken sicherte sich 20,1 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum sicherte sich die Übertragung 0,19 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von hervorragenden 11,3 Prozent.Im italienischen Carezza stand der Parallel-Riesenslalom im Snowboard-Weltcup an, den der Österreicher Andreas Prommegger und die Niederländerin Michelle Dekker für sich entschied. Der Auftakt am Sonntag sicherte sich am Vormittag nur 0,97 und 1,13 Millionen Zuschauer, jetzt sah es mit 0,96 Millionen Fernsehzusehern deutlich besser aus. Das Erste sicherte sich 9,2 Prozent Marktanteil. 0,13 Millionen junge Menschen wurden erfasst, der Marktanteil belief sich auf 7,4 Prozent.Bereits um 12.00 Uhr begrüßte Bernd Schmelzer die Zuschauer aus dem italienischen Gröden. Der Ski-Weltcup der Männer stand auf dem Programm, die Abfahrt der Männer entschied der Österreicher Vincent Kriechmayr für sich. 0,66 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil lag bei 9,4 Prozent. 0,07 Millionen junge Menschen hatten am Vormittag Lust, der Übertragung beizuwohnen. Mit einem Marktanteil von 5,1 Prozent sah es nicht gut aus.