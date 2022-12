Hulu will animierte Komödie für Erwachsene

US-Fernsehen

«Standing By» von Dan Levy und Ally Pankiw hat bei dem Streamingdienst grünes Licht bekommen.

Die animierte Comedyvon Dan Levy und Ally Pankiw wurde bei Hulu zur Serie bestellt. Laut der Beschreibung ist die Serie ein "satirischer Blick auf das Leben einer Gruppe ewig gebundener, verärgerter Schutzengel und die Lektionen, die sie letztendlich nicht nur von den gestörten Menschen lernen, die sie beschützen sollen, sondern auch voneinander." Levy, David Tennant, Natalie Palamides, Glenn Close, Poppy Liu und Samira Wiley werden in den Hauptrollen zu sehen sein."In «Standing By» geht es um die Heiterkeit, die Peinlichkeiten und das Melodrama des täglichen Lebens, das von einem Team von urteilenden, klatschsüchtigen Schutzengeln beobachtet wird. Wir freuen uns sehr, diese Welt mit der Hilfe von Hulu, 20th Television Animation und Bento Box Entertainment zum Leben zu erwecken. Ganz zu schweigen von einer wahnsinnig brillanten Besetzung von Schauspielern", heißt es in einer Erklärung von Levy und Pankiw.«Standing By» stammt aus Levys vorherigem Gesamtvertrag mit ABC Signature. Danielle Uhlarik wird neben den Co-Autoren Pankiw und Levy als Showrunnerin und ausführende Produzentin fungieren. 20th Television Animation wird die Serie produzieren. Die Bestellung folgt auf mehrere Produktionen von 20th Television Animation für Hulu Originals, darunter «Solar Opposites» (die im Oktober für eine fünfte Staffel verlängert wurde), «Futurama» und «Koala Man», die am 9. Januar Premiere feiert.