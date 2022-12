Dienstag wird wieder «Hartz und herzlich»-Tag

TV-News

RTLZWEI zeigt sechse neue Geschichten aus den Mannheimer Benz-Baracken. Außerdem gibt es neue Folgen aus Krefeld und Eberswalde.

Waren in den vergangenen Wochen am Dienstagabend stets «Armes Deutschland»-Folgen im Programm von RTLZWEI , kehrt der Privatsender aus München ab dem 3. Januar 2023 zur Format-Markezurück. Um 20:15 Uhr setzt man dann im Wochentakt auf insgesamt sechs neue Ausgaben aus Mannheim, wo es „Tag für Tag Benz-Baracken“ heißt. Dort stehen Make-up-Artist Janine, der am Borderline-Syndrom leidende Jerrick und Petra aus dem grünen Block im Mittelpunkt.Im Anschluss gibt es ab 21:15 Uhr zudem wöchentlich drei neue Episoden aus der einst blühenden Samt- und Seidenstadt Krefeld, wo unter anderem die hochschwangere Angelina zuhause ist. Auch der 59-jährige Chris bezieht dort seit elf Jahren Hartz IV. Ebenfalls in Nordrhein-Westfalen beheimatet sind Melanie und Christian, die mit ihrem Sohn dort leben und eine tränenreiche Entdeckung im Badezimmer machen. Von Krefeld geht es dann ab dem 24. Januar nach Eberswalde, wo ebenfalls drei Folgen von der UFA Show & Factual produziert wurden. Dort leben Norman und Kathleen mit ihren zwei Kindern und Hund Kira. Um dem Alltag öfter entfliehen zu können, möchte der Familienvater seinen Führerschein machen. Langzeitstudentin Peggy kümmert sich derweil um ihre Masterarbeit.Für die Daytime hat RTLZWEI im neuen Jahr ebenfalls eine Programmänderung angekündigt. Auf dem 13:55-Uhr-Sendeplatz laufen dann statt «Hartz und herzlich» täglich alte-Ausgaben, die aus dem Frühjahr dieses Jahres stammen. Die Sozialreportage zeigt das Leben in zwei der ärmsten Städte Deutschlands: Gelsenkirchen im Ruhrgebiet und Bremerhaven an der Nordseeküste.