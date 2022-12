Blockbuster-Battle

Am vierten Advent treffen Animationsfilm, Komödie und Action-Thriller aufeinander. Wessen Kerze brennt am hellsten?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(ZDFneo, 20:15 Uhr)Gru ist einer der großen Schurken dieser Welt. Völlig entsetzt sieht er, dass er offensichtlich Konkurrenz bekommen hat. Denn jemand hat die Pyramiden von Gizeh gestohlen und durch aufblasbare Replikate ersetzt. In der "Bank des Bösen" will Gru einen Kredit aufnehmen, um seine neueste Schurkerei zu finanzieren. Dort trifft er zum ersten Mal auf den von sich selbst überzeugten, jungen Vector, fortan Grus größte Konkurrenz um den Spitzenplatz unter den Superschurken der Welt. Mithilfe des genialen Erfinders Dr. Nefario und den zahlreich den Untergrund seines Hauses bevölkernden, immer gut gelaunten Minions plant Gru seinen großen Coup - den Diebstahl eines Schrumpflasers in Asien, der im wahrsten Sinne des Wortes den Mond vom Himmel holen soll. Doch Vector macht Gru das Gerät abspenstig. Wieder in der Heimat angekommen, adoptiert Gru die drei Waisenmädchen Margo, Edith und Agnes, mit deren Hilfe er sich Zugang zu Vectors hochmoderner Festung erschleichen will, um den Schrumpflaser zurückzuholen. Eigentlich sind Gru die Kinder lästig, doch der naive Anspruch, mit dem sie darauf dringen, geliebt zu werden, lässt auch Gru nicht ganz kalt. Gru ist voller neuem Tatendrang, lässt sich nicht durch Rückschläge entmutigen und baut mithilfe Dr. Nefarios und der Minions eine Mondrakete. Doch es gibt Terminprobleme, denn am Tag des vorgesehenen Raketenstarts müsste Gru eigentlich zu einer Ballett-Aufführung der Mädchen. Als Miss Hattie, die Leiterin des Waisenhauses, vor der Tür steht, um die Mädchen wieder abzuholen, gibt Gru nach und lässt sie gehen. Dann fliegt er zum Mond, wo er sich sehr einsam fühlt und "seine" Kinder vermisst. Auch der Schrumpflaser ist ein Gerät voller Tücken. Vor zwölf Jahre schrieb Quotenmeter über den Animationsfilm: „«Ich – einfach unverbesserlich» ist eine einfallsreiche Superschurkenkomödie voller Witze für jede Publikumsschicht und mit sympathischen Figuren, die man schnell lieben lernt. Der Film […] überzeugt aber mit seinem hohen Tempo und einer beachtlichen Gag-Trefferquote.“Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 8(Sat.1, 20:15 Uhr)Hollywood-Superstar Tom Cruise in einem knallharten Action-Crime-Thriller mit unerwarteten Twists: Der ehemalige Militärpolizist und hochdekorierte Kriegsveteran Jack Reacher wird gebeten, einen Heckenschützen zu vernehmen, der scheinbar wahllos fünf Menschen auf offener Straße erschossen hat. Auf der Suche nach der Wahrheit gerät Reacher tiefer und tiefer in einen Sumpf aus tödlichen Intrigen. Quotenmeter lobte vor zehn Jahren vor allem Hauptdarsteller Tom Cruise: „Mit einer enormen Lässigkeit stellt er gekonnt das Zentrum des Krimithrillers dar und ermöglicht es dort, die bisweilen schon fast übermenschlichen Züge seiner Figur gar als amüsante Dreingabe zu akzeptieren.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 5IMDb User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Abby ist über beide Ohren in ihre Freundin Harper verliebt. Deshalb möchte sie ihrer Partnerin im Kreise der Familie einen Heiratsantrag machen. Bei ihren Schwiegereltern in spe angekommen, muss Abby allerdings feststellen, dass Harper ihre Homosexualität bislang verheimlicht hat. Weil sich diese vor ihren konservativen Eltern nicht outen möchte, droht die fröhliche Weihnachtsstimmung schon bald zu kippenQuotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 7IMDb User Rating: 7