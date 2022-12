Angeschlagener Llambi gewinnt «Schlag den Star»

Quotennews

Duell der Ikonen. Joachim Llambi, die RTL-Tanz-Ikone gegen DJ Bobo, die Musik-Ikone. Eine frühe Verletzung bremste die Show leider aus.

Ein neues Duell- DJ Bobo gegen Joachim Llambi. Tänzer gegen Musiker. Der Abend begann im klassischen «Schlag den Star»-Modus, Kerzen ausblasen und Carambowl ging an Bobo, bei Spiel Nr. 3, Fußball Wappen, gleicht Llambi aus. Die ersten Spiele versprachen demnach einen spannenden Abend, doch dann kam Spiel vier. Eis-Penalty-Schießen, simpel erklärt: Bowlingschuhe, ein Fußball, ein Tor, ein Eishockey-Feld. Doch wurde gerade für den grazilen Tänzer Joachim Llambi die Eisfläche zum Verhängnis. Er rutschte, er fiel, die Show musste unterbrochen werden. Elton moderierte die Situation gewohnt sicher weg, doch der «Let's Dance»-Juror schien deutlich angeschlagen in der Folge. Die Show wurde ruhiger.Inklusive Eis-Penalty-Schießen gingen drei Spiele in Folge an Bobo, nach Bäume aufstellen und Musik Videos stand es 18:3. Doch Llambi ließ sich nicht abschütteln, sodass es nach Saug Darts und Fühlen wieder 18:18 stand. Nach Chippen ging Llambi sogar mit 18:27 in Führung. Blamieren oder Kassieren, an dieser Stelle Herzlich Willkommen zurück Korinna, drehte die Szenerie wieder und Bobo führte mit 28:27. Zahlen Rennen war ein Kinderspiel für Llambi, 28:28 - nach Tisch titschen sollte es bereits 28:50 stehen. Bereits nach 24 Uhr solle Länder drehen die Entscheidung bringen, Joachim Llambi gewinnt.Für ProSieben war der Abend ein recht ordentlicher Erfolg, wenn auch die Show aus dem September zwischen Bully Herbig und Rick Kavanian deutlich besser lief. Damals kamen 1,8 Millionen Zuschauer und 0,9 Millionen Umworbene zustande. Gestern sollten sich 1,69 Millionen und 0,69 Millionen Werberelevante zeigen. Die Marktanteile sanken damit im internen Vergleich von 10,3 auf 8 Prozent, am Markt der Zielgruppe sank der Anteil von 21,4 auf 15,2 Prozent.