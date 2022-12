Sportdeutschland.TV sichert sich Rechte der Handball Bundesliga Frauen

TV-News

Der Deal zwischen HBF und DOSB New Media dauert bis ins Jahr 2029 und umfasst auch eine Sublizenz für Dyn Media, der Streamingplattform von Christian Seifert und Axel Springer.

Die DOSB New Media und die Handball Bundesliga Frauen (HBF) haben sich auf einen Lizenzvertrag zur Ausstrahlung alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga sowie an allen Spielen im DHB-Pokal und dem HBF-Supercup geeinigt. Zu sehen gibt es die Partien live und on demand bei Sportdeutschland.TV. Ab der Saison 2023/24 wird Sportdeutschland.TV je ein Spiel der 1. und ein Spiel der 2. Bundesliga pro Spieltag frei empfangbar anbieten. Alle anderen Spiele werden als Pay per View sowie in "Follow your team-" und "Season Passes" angeboten. Auswählbar ist die Einzelspiel- oder die Konferenz-Option. Nach Spielende sind alle Spiele frei und in voller Länge und als Highlights verfügbar.Parallel wird Dyn Media (ehemals S Nation Media), der Sportstreamingdienst von Christian Seifert und des Axel-Springer-Verlags, alle Spiele der 1 Bundesliga, im DHB-Pokal sowie den HBF-Supercup live im Rahmen ihres Abonnements anbieten. Dazu haben sich die DOSB New Media und Dyn Media in Form eines Sublizenzvertrags geeinigt. Dyn hält damit neben den Rechten an der Männer-Handball-Wettbewerben auch die der Frauen-Wettbewerbe. Im Zuge des neuen Deals zwischen HBF und DOSB News Media soll auch die Produktion aufgewertet werden. Ab 2023/24 kommen in der höchsten Spielklasse mindestens vier Kameras pro Spiel zum Einsatz. Und auch in der 2. Bundesliga soll es „neue und gehobene einheitliche Standards geben“, wie es heißt. Produktionspartner für die 1. und 2. Handball Bundesliga Frauen bleibt die GIP Media GmbH aus Erkrath.„Mit dem Erwerb der Medienrechte an der Handball Bundesliga Frauen unterstreichen wir, dass wir das Thema Handball der Frauen weiter ausbauen wollen. Wir arbeiten gemeinsam mit der Liga auf die Handball Weltmeisterschaft der Frauen 2025 im eigenen Land hin, an der Sportdeutschland.TV, genauso wie an der WM 2023 und der EM 2024, die exklusiven Rechte hält“, erklärt Sportdeutschland.TV-CEO Björn Beinhauer.Christoph Wendt, Geschäftsführer der Handball Bundesliga Frauen, fügt an: „Die neue Vereinbarung mit Sportdeutschland.TV ist in allen Belangen ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung der Handball Bundesliga Frauen. Jeweils eine frei empfangbare Partie pro Spieltag garantiert uns dabei weiterhin eine breite Sichtbarkeit. TV-Spiele sind im Rahmen unserer Vereinbarung ebenfalls möglich. Mit der Sublizenz an Dyn Media wird die Handball Bundesliga Frauen zudem auf einer weiteren reichweitenstarken Plattform laufen, die der HBF eine größere Medienpräsenz als je zuvor beschert.“„Mit der Erweiterung unseres Portfolios um hochklassigen Handball der Frauen halten wir unser Versprechen an die Handball-Fans: Ein neues mediales Zuhause zu schaffen, in dem wir hochkarätige Ligen und Sportevents in einem Angebot bündeln. Und das zu einem attraktiven monatlichen Preis", so der COO von Dyn Media, Marcel Wontorra.