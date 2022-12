«Loki»: Disney enthüllt erstes Material

US-Fernsehen

Außerdem lässt der Streamingdienst «Ahsoka» zum Leben erwachen.

Tom Hiddleston und Owen Wilson treiben in der zweiten-Staffel wieder ihr Unwesen. Das erste Filmmaterial wurde jetzt im Vorschau-Trailer 2023 von Disney+ veröffentlicht. Das «Loki»-Material zeigt Hiddlestons beliebten Anti-Helden, der in der Zeitveränderungsbehörde sein Unwesen treibt. In einer anderen Szene sind Loki und Wilsons Mobius von Loki-Klonen umgeben. "Ein bisschen übertrieben, findest du nicht?" fragt Mobius Loki.Details zum Plot von «Loki» sind noch nicht bekannt. Sophia Di Martino wird wieder als Lady Loki zu sehen sein, ebenso wie Gugu Mbatha-Raw als Renslayer. Der «Indiana Jones»- und «Alles auf einmal»-Liebling Ke Huy Quan stößt als neuer Charakter zum Cast. "Staffel 2 macht da weiter, wo Staffel 1 aufgehört hat", erklärte Tom Hiddleston den Fans auf der Disney D23 Convention im September."Loki ist zurück in der TVA und Mobius scheint nicht zu wissen, wer er ist." - "Es ist ein bisschen wie dieser Talking Heads-Song", fügte Wilson hinzu, "und in der zweiten Staffel werden wir die Frage beantworten: 'Wie bin ich hierher gekommen?'"