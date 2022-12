«Nord Nord Mord» beeindruckt einmal mehr

Quotennews

Erneut knackte die Krimi-Reihe mit Peter Heinrich Brix die 30-Prozent-Marke auf dem Gesamtmarkt. Beim jungen Publikum stellte man sogar einen Rekord ein.

Die ZDF-Krimireiheschwimmt seit geraumer Zeit auf einer Welle des Erfolgs. Seit Januar 2020 sahen die Erstausstrahlungen mit Peter Heinrich Brix als Carl Sievers nie weniger als acht Millionen Menschen. Den bislang letzten Film verfolgten am 17. Januar 2022 sogar 10,32 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil lag bei großartigen 33,1 Prozent. Selbst die Tatsache, dass weniger als zehn Prozent der Zuschauer jünger als 50 Jahre waren, tat der Freude keinen Abbruch, denn 0,93 Millionen reichten immer noch für fantastische 12,3 Prozent Marktanteil. Am Montag stand mit „Sievers sieht Gespenster“ der 18. Film der Reihe auf dem Plan.Diesmal war das Interesse zwar nicht ganz so hoch, doch 8,95 Millionen gemessene Zuschauer können sich mehr als sehen lassen. Die AGF wies einen Marktanteil von einmal mehr überragenden 31,1 Prozent aus. Beim jungen Publikum kam der Mainzer Sender auf 0,87 Millionen Zuschauer und eine fantastische Sehbeteiligung von 13,7 Prozent – nie erzielte eine «Nord Nord Mord»-Ausgabe einen höheren Marktanteil. Im Januar 2018 holte man mit 1,50 Millionen 14- bis 49-Jährigen schon einmal diese Einschaltquote.Im Anschluss an das, das auf 4,82 Millionen Zuschauer kam und Marktanteile von 19,1 respektive 10,0 Prozent generierte, sendete das ZDF die zweite Folge von. Nur noch 2,11 Millionen Zuschauer blieben dran. Vor acht Tagen waren es 2,15 Millionen. Das Ergebnis verschlechterte sich diesmal von zuletzt 12,7 auf 12,0 Prozent. Bei den Jüngeren standen mäßige 6,0 Prozent zu Buche.