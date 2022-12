«Comedy Märchenstunde» fällt klar unter die Millionen-Marke

Quotennews

Die Neuinterpretation von «Tischlein deck dich» lief noch schwächer als «Rotkäppchen» in der vergangenen Woche. Die Lücke zu den Vorjahres-Werten wird immer größer.

An diesem Montag sendete Sat.1 eine neue Ausgabe von. Mit 1,02 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 3,8 Prozent bei allen und 6,8 Prozent startete die Sendung vor acht Tagen verhältnismäßig schwach in die zweite Staffel. Im vergangenen Jahr schalteten fast zwei Millionen ein und die Marktanteile bewegten sich bei 13,8 und 12,5 Prozent. Diesmal inszenierten Patrick Lindner, Wigald Boning, Volker Michalowski, Mirja Boes, Janine Kunze, Stefan Mross, Tom Gerhardt, Özcan Cosar, Jorge González, Evelyn Burdecki und Martin Schneider das Märchen „Tischlein deck dich“ neu. Dies wollten aber nur 0,76 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil sank auf schlechte 2,7 Prozent. In der Zielgruppe generierten 0,37 Millionen Umworbene 6,1 Prozent.Am Vormittag kehrtein die Daytime zurück. Der Unterföhringer Sender wiederholte die Ausgabe vom vergangenen Mittwoch, in der die Kandidaten „Plätzchen mit Vanillefrosting und Irish Coffee“ servieren sollten. Die Erstausstrahlung, der 0,32 Millionen folgten, lief am späten Abend. Die 10-Uhr-Wiederholung war bei 0,20 Millionen gefragt. Der Marktanteil in der Zielgruppe sank von 4,0 auf 3,6 Prozent. Im Vorlauf sorgte dasfür 20,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Durchschnittlich schalteten 0,54 Millionen Menschen die viereinhalbstündige Morgensendung ein.Nach den Scripted Realitysund Ableger sowiesackten ab 16:30 Uhr die Werte einmal mehr in den Keller. Zwei-Folgen sahen ab 16:30 Uhr nur 0,31 und 0,41 Millionen Zuschauer, die Sehbeteiligung in der Zielgruppe lag bei desaströsen 1,8 und 2,4 Prozent. Für den-Doppelpack ab 18:00 Uhr interessierten sich 0,58 und 0,67 Millionen Zuschauer, die Quote bei den Jüngeren stieg auf 2,8 und 2,7 Prozent.ging ab 19:00 mit 0,49 Millionen und 2,1 Prozent völlig unter.