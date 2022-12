Primetime-Check

Welcher Spielfilm war im Privatfernsehen am erfolgreichsten? «Bad Moms», «Die Fantastische Welt von Oz» oder «Top Gun»?

Der Tagessieg ging klar an das ZDF, denn es entschieden sich 8,95 Millionen Zuschauer für. Die Reichweite entsprach einer Sehbeteiligung von 31,1 Prozent. Mit 0,87 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren für den Mainzer Sender 13,7 Prozent drin.undkonnte das Niveau nicht halten, nur noch 4,82 und 2,11 Millionen Menschen blieben dran. Die Marktanteile schrumpften auf 19,1 und 12,0 Prozent bei allen sowie 10,0 und 6,0 Prozent bei den Jüngeren. Im Ersten sicherte sich Florian Silbereisen mit3,60 Millionen Zuschauer, darunter 0,32 Millionen Jüngere. 13,7 respektive 5,5 Prozent Marktanteil wurden ausgewiesen.ProSieben lockte mit zwei-Folgen zunächst 0,65 und 0,68 Millionen Zuschauer an, was einem Marktanteil von jeweils 2,3 Prozent entsprach. In der Zielgruppe waren mit 0,43 und 0,47 Millionen Umworbenen 6,9 und 7,4 Prozent drin.behielt ab 21:07 Uhr 0,53 und 0,52 Millionen Zuschauer, die Doppelfolge sicherte sich beim werberelevanten Publikum 6,2 und 6,7 Prozent.war ab 22:00 Uhr noch von 0,37 Millionen gefragt. Der Marktanteil sank auf schwache 5,6 Prozent. In Sat.1 waren zwei Folgen vonzu sehen. Die neue Folge unterhielt 0,76 Millionen Zuschauer, eine Wiederholung bescherte dem Bällchensender ab 22:18 Uhr 0,48 Millionen Menschen. Die Markanteile waren mit 6,1 und 4,9 Prozent ausbaufähig.RTL füllte die Primetime mit einer weiteren Folge, die 1,26 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten.unterbrach die von Daniel Hartwich moderierte Show um 22:15 Uhr für 20 Minuten. In dieser Zeit wurden 1,16 Millionen Zuschauer gezählt. Die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen bewegten sich bei 8,6 und 8,4 Prozent.Die anderen Privatsender zeigten allesamt Spielfilme. Kabel Eins performte mitund 1,18 Millionen Zuschauern am erfolgreichsten. In der Zielgruppe kam man auf grandiose 8,2 Prozent. Diesen Wert überbot VOX mit, der 10,2 Prozent Marktanteil einfuhr. Insgesamt unterhielt der Kölner Sender aber nur 1,02 Millionen. Das Nachsehen hatte RTLZWEI mit, den 0,55 Millionen sahen. In der Zielgruppe kam die Grünwalder TV-Station nicht über 3,0 Prozent hinaus.