RTLZWEI bedient True-Crime-Fans

TV-News

In einer Doku und einem dreiteiligen Begleitpodcast befasst sich RTLZWEI zu Jahresbeginn mit dem „St.-Pauli-Killer“.

Die Programmfarbe True Crime verbindet man nicht zwangsläufig mit dem Fernsehsender RTLZWEI, doch dieser wagt am 5. Januar 2023 den Versucht mit eben jenem Genre anzulocken. Am Donnerstag zeigt die Grünwalder TV-Station um 22:15 Uhr die True-Crime-Doku, die sich mit der berühmt berüchtigten Mordserie des sogenannten „St.-Pauli-Killers“ in den 80er-Jahren befasst. Im Auftrag einer Rotlichtgrößte richtete Werner "Mucki" Pinzner damals Zuhälter auf brutale Art und Weise hin. Im Vorlauf setzt RTLZWEI übrigens ebenfalls auf Geschichten von der sündigen Meile und strahlt eine neue Folge von «Reeperbahn privat!» aus ( Quotenmeter berichtete ).In der Dokumentation sprechen Kiezgrößen, die Werner "Mucki" Pinzner persönlich kannten und vor ihm zitterten. Ermittler erzählen von ihrer spektakulären Jagd nach dem Verbrecher und lüften dabei so manches Geheimnis, denn ihre Ermittlungsmethoden haben die Polizeiarbeit nachhaltig geprägt. Dennoch ist immer noch nicht alles geklärt und einige Aussagen gelten bis heute als widersprüchlich. Die Dokumentation fügt Puzzleteile zusammen, rekonstruiert aufwendige Reenactments und gewährt Schlüsselmomente und Einblicke in die biedere Welt des verheirateten Killers. Eigentlich endet eine Verbrecherjagd mit der Festnahme des Täters – doch nicht in diesem Fall. Pinzners mörderischer Höhepunkt folgte erst nach seiner Verhaftung.Neben der Doku hat Story House Productions auch einen dreiteiligen Begleitpodcast produziert, der ebenfalls am 5. Januar debütiert und wöchentlich fortgesetzt wird. RTLZWEI verspricht „spannende Einblicke und Details zum berühmten St.-Pauli-Killer“. Der Podcast wird auf allen gängigen Podcast-Plattformen erscheinen.