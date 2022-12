«Fortnite»-Macher Epic Games zahlt 520 Millionen US-Dollar Strafe

Vermischtes

Die Federal Trade Commission hat dem Unternehmen schwere Vorwürfe gemacht. Kinder sollen zum Kauf von Inhalten verleitet werden.

Epic Games, der Entwickler des beliebten Videospiels "Fortnite", hat sich mit der FTC auf die Zahlung von 520 Millionen Dollar in Form von Bußgeldern und Rückerstattungen geeinigt, weil das Unternehmen gegen ein Gesetz zum Schutz der Privatsphäre von Kindern verstoßen und Millionen von Spielern zu ungewollten Käufen verleitet haben soll, so die Behörde.Epic hat sich mit der Federal Trade Commission auf zwei separate Vergleiche geeinigt, die beide rekordverdächtige Summen ausmachen. Der Spielehersteller wird 275 Millionen Dollar an die FTC zahlen, weil das Unternehmen gegen den Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) verstoßen haben soll. Darüber hinaus wird Epic 245 Millionen Dollar zahlen, um die Verbraucher für seine Praxis zu entschädigen, Spieler zu unerwünschten Käufen zu verleiten", so die FTC."Epic hat in die Privatsphäre eingreifende Standardeinstellungen und irreführende Schnittstellen verwendet, mit denen die Nutzer von 'Fortnite', darunter auch Teenager und Kinder, getäuscht wurden", sagte die FTC-Vorsitzende Lina M. Khan bei der Bekanntgabe des Vergleichs. "Der Schutz der Öffentlichkeit und insbesondere von Kindern vor Eingriffen in die Online-Privatsphäre und dunklen Mustern hat für die Kommission oberste Priorität, und diese Durchsetzungsmaßnahmen machen den Unternehmen deutlich, dass die FTC gegen diese unrechtmäßigen Praktiken vorgeht."