Blockbuster-Battle

Wir feiern den Zweiten Weihnachtsfeiertag, weswegen das heutige Battle ganz im Zeichen von Fortsetzungs-Filmen steht.

(VOX, 20:15 Uhr)Amy, Kiki und Carla plagt der Vorweihnachtsstress: Haus dekorieren, Geschenke kaufen und Menüs vorbereiten. In diesem Jahr wollen sie sich der traditionellen Perfektion entziehen und eine besondere Bescherung planen. Doch dann tauchen die eigenen Mütter zum weihnachtlichen Besuch auf und treiben ihre Töchter in den absoluten Wahnsinn. Die besinnliche Zeit wird zum Schlachtfeld: Mütter gegen Töchter. Die Bad Moms planen ihre eigene Party. Die weihnachtliche Fortsetzung erhielt von Quotenmeter dieses Fazit: „Trotz einiger Kompromisse im Sinne der klassischen Weihnachtstradition ist «Bad Moms 2» ein stimmiges Sequel, das den Tonfall des Vorgängers sehr gut aufgreift und eine noch höhere Trefferquote besitzt, als der hier und da zähe erste Teil.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 4IMDb User Rating: 6(Sat.1, 20:15 Uhr)Die Eiskönigin Elsa tritt mit ihren Freunden eine abenteuerliche Reise an: Es scheint endlich Ruhe in Arendelle eingekehrt zu sein - bis der Klang einer mysteriösen Stimme Elsa in Unruhe versetzt. Um Antworten auf ihre Fragen zu bekommen, beschließt sie, zum sagenumwobenen Zauberwald zu fahren, vor dem ihr Vater sie einst warnte. Doch sie bricht nicht alleine auf, sondern wird von Anna, Olaf, Kristoff und Sven begleitet. Passend zum Familienfest wird in der Quotenmeter-Kritik eine Anekdote erzählt. Hier geht’s zum Text. Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Nach einer traumhaften Hochzeit auf dem Anwesen der Cullens reisen Bella und Edward nach Rio de Janeiro und verbringen dort ihre Flitterwochen. Auf einer einsamen Insel vor Rio geben sie sich endlich ihrer so lange unterdrückten Leidenschaft hin. Schon bald entdeckt Bella, dass sie schwanger ist. Doch das Baby scheint nicht nur ihre Gesundheit, sondern auch ihr Leben zu gefährden. Während der verhängnisvollen Geburt erfüllt Edward schließlich Bellas Wunsch, unsterblich zu werden, um sie so vor dem Tod zu bewahren. Die Geburt ihrer außergewöhnlichen Tochter Renesmee setzt eine gefahrvolle Kette von Ereignissen in Gang und stellt eine große Bedrohung für die Volturi dar. Die furchterregenden Anführer des Vampir-Clans wollen Renesmees Tod. In einer schicksalsträchtigen Schlacht entscheidet sich die Zukunft der Cullens und ihrer Verbündeten. Werden sie - vereint in ihrer Macht - die Volturis besiegen können? Quotenmeter zog ein ernüchterndes Fazit zum ersten Teil des «Twilight»-Finals: „ «Twilight» ist blutleer. «Twilight» ist tot.“Quotenmeter.de: 2Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 5IMDb User Rating: 5