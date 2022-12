«Haus der Träume» führt zu Tränen

Quotennews

Die neue Drama-Serie von Beta Film erreichte keine tollen Zuschauerzahlen. «Extra» enttäuschte am späten Abend.

X Filme Creative Pool GmbH und Beta film haben für RTL die Fernsehseriegesendet, die bereits vor Wochen beim Streamingdienst RTL+ das Licht der Welt erblickte. Die Serie spielt – wie «Babylon Berlin» – in den goldenen 20er Jahren von Berlin. Im Mittelpunkt von Folge eins steht Vicky, die in die Hauptstadt zieht. Nur 1,46 Millionen Fernsehzuschauer schalteten um 20.15 Uhr ein, sodass sich RTL mit 5,2 Prozent Marktanteil begnügen musste. In der Zielgruppe wurden 0,37 Millionen eingefahren, sodass man auf 6,0 Prozent kam.Eine Stunde später waren 1,28 Millionen Zuschauer drangeblieben. 4,8 Prozent der Zuschauer wollten wissen, ob Arthur Geld auftreiben konnte, um sein Kaufhaus fertigzustellen. Die Geschichte sorgte für einen Zielgruppen Marktanteil von 5,3 Prozent, ausgelöst von den 0,31 Millionen jungen Zusehern. Die Eröffnung des Jonass sahen in der 22.15-Uhr-Stunde 1,21 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 6,3 Prozent. Bei den Umworbenen ging das Ergebnis auf 0,25 Millionen Zuseher zurück, der Marktanteil stand bei 5,6 Prozent.Nazan Eckes führte ein weiteres Mal durch. Das Magazin war dieses Mal auf dem Dienstag terminiert und erreichte auf dem späten Sendeplatz noch 0,63 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil reichte für 4,6 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr die Fernsehstation 0,16 Millionen ein, der Marktanteil wurde mit 5,6 Prozent ausgewiesen.