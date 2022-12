Primetime-Check

Wie schlug sich «In aller Freundschaft» im Ersten? Punkteten Joko und Klaas mit einer Aufzeichnung aus dem Vorjahr?

Das Erste schickte zwei-Folgen auf Sendung, die 3,99 und 3,97 Millionen Zuschauer holten, bei den Marktanteilen wurden 14,2 und 14,1 Prozent erfasst. Beim jungen Publikum standen 8,1 und 7,3 Prozent auf der Uhr.undinformierten dann noch 2,27 und 1,94 Millionen, die Marktanteile sanken auf 9,0 und 9,4 Prozent. 5,2 und 7,0 Prozent sicherte man sich bei den jungen Menschen.Das ZDF setzte auf, das Weihnachtspecial holte 4,29 Millionen Zuschauer ab und verhalf dem Sender zu 15,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,3 Prozent bei den jungen Menschen. Das Interviewsahen 1,55 Millionen Zuseher, das bedeutete einen Zielgruppen-Marktanteil von 6,9 Prozent. Drei Folgen vonbrachte 1,46, 1,28 und 1,21 Millionen Zuschauer, die RTL-Serie konnte sich nur über 6,0, 5,3 und 5,9 Prozent bei den Umworbenen freuen.brachte 0,95 Millionen Menschen zu VOX , der Fernsehsender kam mit der dreistündigen Sendung auf 6,2 Prozent bei den jungen Menschen. ProSieben wiederholteund brachte es damit auf 0,98 Millionen Zuseher und 12,1 Prozent in der Zielgruppe. Kabel Eins wiederholte, für den Spielfilm interessierten sich 0,83 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe fuhr man 3,7 Prozent Marktanteil ein.RTLZWEI setzte aufund. Der Spielfilm-Doppelpack lockte 0,61 und 0,28 Millionen Menschen an, die Marktanteile lagen in der Zielgruppe bei 5,0 und 3,2 Prozent.