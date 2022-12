«South Park»-Schöpfer sammeln 20-Millionen-Investment ein

Vermischtes

Connect Ventures hat in das Unternehmen investiert, das als Deepfake-Studio bekannt wurde.

Die «South Park»-Schöpfer haben sich eine 20-Millionen-Dollar-Investition für ihr KI-Unterhaltungs-Startup Deep Voodoo gesichert. Die Finanzierung wurde von Connect Ventures geleitet, einer Investitionspartnerschaft zwischen CAA und der Risikokapitalgesellschaft New Enterprise Associates (NEA). Es ist das erste Fremdkapital, das Deep Voodoo erhält, das zuvor vollständig von Trey Parkers und Matt Stones unabhängigem Unterhaltungsunternehmen Park County finanziert wurde.Stone und Parker planen, die neue Finanzierung zu nutzen, um "die Entwicklung von Deep Voodoos führender Deepfake-Technologie, kosteneffektiven visuellen Effekten und originellen synthetischen Medienprojekten zu beschleunigen", heißt es in der Mitteilung. "Wir sind über diese erstaunliche Technologie gestolpert und haben die besten Deepfake-Künstler der Welt rekrutiert", so Stone in einer Erklärung. "Wir sind begeistert, dass wir ihre Brillanz mit der kreativen Gemeinschaft in Hollywood teilen können."Das von Stone und Parkers geführte Deep Voodoo begann Anfang 2020 mit der Entwicklung ihrer proprietären Deepfake-Technologie, und das Duo stellte ein Team von Künstlern für einen Spielfilm über Donald Trump zusammen, den sie entwickelt hatten.