Quotencheck

15 neue Folgen liefen in den Monaten September, Oktober, November und Dezember.

Am Freitagabend ist im Zweiten Deutschen Fernsehen die Satire-Show «heute-show» gesetzt. Bereits seit dem Jahr 2009 kommt die Sendung aus Köln. Der Staffelauftakt lief am Freitag, den 9. September, um 22.35 Uhr im ZDF . 3,91 Millionen Menschen schalteten ein und verhalfen dem Mainzer Sender zu phänomenalen 20,6 Prozent Marktanteil. Mit 1,20 Millionen jungen Zusehern waren fabelhafte 24,7 Prozent Marktanteil möglich.Bereits eine Woche später wurde eine weitere neue Geschichte ausgestrahlt, die noch einmal deutlich machte, dass vier Millionen Zuseher nur der Anfang sind. 4,67 Millionen Zuschauer verfolgten das Format Mitte September und verhalfen dem ZDF zu einem Marktanteil von starken 22,1 Prozent. Bei den jungen Menschen waren sogar 1,56 Millionen Zuseher möglich, der Marktanteil kletterte auf 28,0 Prozent.Schlechter sah es am 23. September aus, denn im Vorfeld lief die UEFA Nations League über den Sender. Obwohl man über sieben Millionen Menschen im Vorlauf hatte, blieben nur 3,61 Millionen Zuseher bis 23.20 Uhr wach. Das führte aber zu 22,8 Prozent Marktanteil und den bis zu diesem Zeitpunkt besten Wert der Staffel. 1,29 Millionen Menschen sahen zu, der Marktanteil bei den jungen Menschen wcuhs auf 31,6 Prozent.In den kommenden Wochen waren die Schwankungen recht überschaubar. Bis zum Beginn der FIFA-Fußballweltmeisterschaft in Katar lagen die Reichweiten zwischen 4,67 und 4,99 Millionen Zuschauer. Da Oliver Welke am 14. Oktober aufgrund der Corona-Erkrankung nicht auftreten konnte, schickte man Till Reiners auf die Bühne. 4,77 Millionen Menschen verfolgten die Episode, die auf 21,8 Prozent Marktanteil kam. 1,59 Millionen junge Zuschauer führten zu 28,1 Prozent.Am Freitag vor der WM stieg das Interesse der «heute-show» auf 5,15 Millionen Zuschauer, der Marktanteil kletterte auf 23,1 Prozent. Unter den Zuschauern befanden sich 1,52 Millionen junge Zuseher, die für sagenhafte 24,7 Prozent Marktanteil standen. Auch mit König Fußball im Gegenprogramm waren 5,20 Millionen Zuseher möglich, der Marktanteil belief sich sogar auf 23,4 Prozent. Bei den jungen Leuten erreichte man 1,64 Millionen und 27,7 Prozent.Die beste Performance lieferte die Ausgabe am 2. Dezember. Es waren zwar „nur“ 4,91 Millionen Menschen ab drei Jahren vertreten, aber davon waren 1,82 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt. Der Marktanteil wuchs auf phänomenale 31,0 Prozent.Die Hinrunde der jüngsten «heute-show»-Staffel kann sich sehen lassen. Live plus zeitversetzt erreichte die Sendung 4,60 Millionen Fernsehzuschauer und führte zu 21,6 Prozent Marktanteil. 1,45 Millionen junge Menschen schalteten im Durchschnitt Woche für Woche ein, das führte zu wirklich tollen 26,2 Prozent.