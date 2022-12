«Wednesday» dominiert die Netflix-Charts

US-Quoten

Bereits die vierte Woche in Folge ist die Serie die Nummer eins des Unternehmens.

Tim Burtonswar in der vierten Woche in Folge der meistgesehene Titel auf Netflix . Die Serie wurde in der Zeit vom 12. bis 18. Dezember 174 Millionen Stunden lang gesehen, nachdem sie fast einen ganzen Monat lang gestreamt wurde. Damit liegt sie mit insgesamt 1,2 Milliarden Sehminuten seit ihrem Debüt nur knapp hinter der vierten «Stranger Things»-Staffel (1,35 Milliarden) auf der Netflix-Tabelle der beliebtesten englischsprachigen Titel aller Zeiten, wo sie letzte Woche landete, nachdem sie «Monster – Dahmer» verdrängt hatte.Netflix misst seine Beliebtheitscharts auf der Grundlage der Stunden, die während der ersten 28 Tage der Verfügbarkeit eines Titels angesehen wurden. Das bedeutet, dass «Wednesday» nur noch drei Tage hat, bevor seine Wertung abgeschlossen ist, und vermutlich nicht in der Lage sein wird, «Stranger Things» zu überholen.Nachdem die letzten drei Episoden am 15. Dezember ausgestrahlt wurden, übertrafsein Ergebnis von letzter Woche, das es bereits zum größten Dokumentarfilmdebüt aller Zeiten bei Netflix gemacht hatte. Die Serie wurde zwischen dem 12. und 18. Dezember 97,7 Millionen Stunden lang gesehen, verglichen mit 81,6 Millionen Stunden in der Vorwoche.