Inversion Productions soll liquidiert werden

Wirtschaft

Das Unternehmen von Philip Lee und Markus Barmettler steht vor dem Aus.

In Hongkong wurde ein gerichtliches Verfahren zur Auflösung von Inversion Productions eingeleitet, einer Firma, die von Philip Lee und Markus Barmettler, den ausführenden Produzenten von «The Revenant», kontrolliert wird. Die Klage wird von Sun Entertainment Culture eingereicht, einem in Hongkong ansässigen Studio mit chinesischer Unterstützung.Eine Petition zur Auflösung von Inversion Productions soll im Februar vor dem High Court in Hongkong verhandelt werden. Die Klage geht auf den Versuch von Sun zurück, ein Darlehen für die Filmproduktion zurückzubekommen, das Inversion Productions (früher bekannt als TNC Productions) Ende 2014 im Zusammenhang mit dem Projekt des ambitionierten Indie-Sci-Fi-Films «Inversion» gewährt wurde.Das Projekt hat mehrere Partner, darunter Mark Damons Foresight Entertainment, durchlaufen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt sollte es von einem Team bestehend aus Drehbuchautor, Produzent und Regisseur Paul Haggis, Bragi Schut, David Arata und Michael Finch geschrieben worden sein. Als Sun Entertainment 2019 sein Engagement für den Film bekannt gab, hieß es, «Inversion» basiere auf einem Drehbuch des für das Golden Horse nominierten Li Wei, der «Shadow» von Zhang Yimou geschrieben hat.