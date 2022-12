Neue Regeln beim Emmy

US-Fernsehen

Die Television Academy veröffentlichte am Dienstag die Veränderungen.

Die Television Academy unternimmt einen weiteren Versuch, das Rätsel der Emmys in den Kategorien „Variety Talk“ und „Variety Sketch“ zu lösen. Die Organisation gab am Dienstag bekannt, dass sie diese beiden umstrittenen Kategorien abschaffen und zwei neue einführen wird: Herausragende Talk-Serien, die sich auf Sendungen konzentrieren, die sich auf "ungeschriebene Interviews oder Podiumsdiskussionen zwischen einem oder mehreren Gastgebern und prominenten Gästen oder Persönlichkeiten" konzentrieren; und herausragende geskriptete Variety-Serien, die sich auf "Sendungen konzentrieren, die in erster Linie geskriptet sind oder lose geskriptete Improvisationen enthalten und aus einzelnen Szenen, Musiknummern, Monologen, Stand-Up-Comedy, Sketchen usw. bestehen".Mit der Schaffung dieser beiden neuen Kategorien hofft die Television Academy wahrscheinlich, zwei Debatten auf einmal zu lösen: Was tun mit dem Rückgang der Sketchshows, die so weit geschrumpft sind, dass sie keine eigene Emmy-Kategorie mehr erhalten können, und wie man aktuelle und auf Nachrichten ausgerichtete Talkshows von den eher auf Abwechslung ausgerichteten Talkern abgrenzen kann.Ob dies die Debatte lösen wird, ist unklar. Sendungen wie «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» könnten unter beide Kategorien fallen: Sie enthält Interviews ohne Drehbuch, aber auch jede Menge Improvisationen, Musiknummern, Monologe, Stand-up-Comedy und Sketche, die nur lose im Drehbuch stehen. Aber es würde wahrscheinlich bedeuten, dass «Last Week Tonight with John Oliver», das seit 2016 die Kategorie "Variety-Talk" dominiert, in die Kategorie "gescriptete Variety-Serien" wechseln würde, wo es nun mit «Saturday Night Live» anstelle von «Jimmy Kimmel Live» oder «The Late Show with Stephen Colbert» konkurrieren würde. «The Daily Show» enthält neben dem Talk-Segment auch ein umfangreiches Scripted-Segment.