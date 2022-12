Über 3,60 Millionen schauen «Dalli Dalli»

Quotennews

Am Abend war die Mainzer Fernsehstation gefragt. Am Morgen floppten die Gottesdienste.

Das Zweite Deutsche Fernsehen strahlte am 1. Weihnachtsfeiertag eine neue Folge vonaus. Im vergangenen Jahr schalteten 4,03 Millionen Menschen ein, nun saßen 3,65 Millionen Zuseher vor den Fernsehschirmen. Annette Frier und Edin Hasanović, Christoph Maria Herbst und Anneke Kim Sarnau waren nur einige der prominenten Kandidaten, die zu sehen waren. Das sorgte für starke 14,4 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den jungen Zusehern lieferte das ZDF eine Reichweite von 0,57 Millionen und einen Marktanteil von 9,8 Prozent.führte das ZDF-Publikum um 19.20 Uhr nach Cornwall. Zusammen mit Rudi Cerne machte Lichter eine Sendung für 2,18 Millionen Zuseher, auf die 10,0 Prozent Marktanteil kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 0,13 Millionen und nur 2,9 Prozent auf der Uhr. Dieverfolgten um 19.08 Uhr 2,56 Millionen Menschen, darunter 0,17 Millionen junge Leute. Die Marktanteile bewegten sich bei 12,7 und 4,1 Prozent.erreichte 2,21 Millionen Zuseher (11,0 Prozent). Bei den jungen Menschen wurden 0,13 Millionen und 3,3 Prozent gemessen.Der Spielfilmaus dem Jahr 2003 ist ein Weihnachtsklassiker geworden. Den Episodenfilm von Richard Curtis verfolgten um 23.10 Uhr noch 1,07 Millionen Menschen ab drei Jahren, 0,21 Millionen gehörten zu den jungen Menschen. Die Marktanteile beliefen sich auf 8,6 Prozent bei allen sowie 6,5 Prozent bei den jungen Zusehern.Um 10.45 Uhr sendete das ZDF denaus dem Dom St. Nikolaus in Feldkirch/Österreich. Die 75-minütige Übertragung lockte 0,54 Millionen Zuseher an, der Marktanteil belief sich auf 5,5 Prozent. Bei den jungen Menschen wollten dies nur 0,04 Millionen sehen, der Marktanteil lag bei schlechten 1,7 Prozent. Zwischen 12.00 und 12.30 Uhr kam der Weihnachtssegen des Papstes aus Rom, der 1,00 Millionen Menschen begeisterte.fuhr 9,3 Prozent Marktanteil ein. Auch hier war das junge Publikum wenig begeistert: 0,04 Millionen und 1,7 Prozent wurden ermittelt.