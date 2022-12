Sat.1 räumt auch am ersten Feiertag ab

Quotennews

Der Mittag stand im Zeichen von «Sister Act», ab 18.00 Uhr stand «Kevin» auf dem Programm.

Der Fernsehsender Sat.1 wiederholte am ersten Weihnachtsfeiertag um 11.40 Uhr den Spielfilm. Der Klassiker mit Whoopi Goldberg aus dem Jahr 1992 lockte schon 0,72 Millionen Fernsehzuschauer an, sodass der Sender auf 6,7 Prozent Marktanteil kam. Das Werk von Joseph Howard, das von Emilie Ardolino umgesetzt wurde, holte 0,25 Millionen Umworbene und fabelhafte 10,4 Prozent.Zwischen 13.35 und 15.45 Uhr folgte. Die Fortsetzung aus dem Jahr 1993 lockte 0,75 Millionen Zuseher zu dem Fernsehsender aus Unterföhring, der mit der Regie-Arbeit von Bill Duke einen Marktanteil von 6,3 Prozent verbuchte. Das Drehbuch von James Orr, Jim Cruickshank und Judi Ann Mason sorgte für 0,20 Millionen Zuseher aus der Zielgruppe, der Marktanteil belief sich auf 7,3 Prozent.Johnny Depp als Willy Wonka wollten 0,78 Millionen Menschen am Vorabend sehen, die Regiearbeit von Tim Burton brachte es auf 5,3 Prozent.unterhielt 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass der Marktanteil bei 11,2 Prozent lag. Bis kurz vor 20:00 Uhr lief die Wiederholung von, die 1,57 Millionen Zuseher brachte. Der Film mit Macaulay Culkin sicherte sich 0,59 Millionen Umworbene und fuhr 14,9 Prozent Marktanteil ein. Bereits an Heilig Abend war der Spielfilm sehr gefragt.stand um 20.15 Uhr auf dem Plan: Der Chris-Columbus-Film nach einem Drehbuch von John Hughes brachte 2,92 Millionen Zuseher zu Sat.1 , die Komödie sicherte sich einen Marktanteil von 11,4 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 1,34 Millionen Zuseher verbucht, sodass die Fernsehstation auf 23,1 Prozent Marktanteil kam. Ab 22.40 Uhr sahen 0,98 Millionen Menschen noch, der Zielgruppen-Wert belief sich auf 12,0 Prozent.