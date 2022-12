«Der kleine Lord» mit Top-Quoten

Quotennews

Wenn auch die absolut beste Reichweite dem ZDF vorbehalten war, holt «Der kleine Lord» super Zahlen am Abend vor Weihnachten.

Der absolute Klassiker zur Zeit rund um Weihnachten,, was auch sonst. Das Erste programmierte den Spielfilm aus dem Jahr 1980 in die gestrige Primetime, mit durchaus großem Erfolg. Über die Handlung und den Inhalt von «Der kleine Lord» muss an dieser Stelle sicherlich wenig gesprochen werden, konzentrieren wir uns auf die Zahlen. Insgesamt holte der Spielfilm starke 5,47 Millionen Zuschauer zum Ersten, der Marktanteil lag bei guten 16,8 Prozent. Noch deutlicher wurde der Erfolg bei der 14- bis 49-Jährigen, die sich stolze 16,9 Prozent des Marktes mit 1,03 Millionen Zuschauern sicherten.Damit lief es kurz vor Weihnachten deutlich besser als im Vorjahr mit dem «kleinen Lord». 2021 wollte das Erste den Klassiker im Abendprogramm des 17. Dezember senden. Hier holte der Film lediglich 5,04 Millionen und 0,91 Millionen Zuschauer. Damit waren damals 16,8 und 13,1 Prozent am Markt möglich. Doch auch mit den besseren Zahlen von gestern reichte es im Gesamten nicht zum Tagessieg. Den holte das Zweite mit dem Primetime-Programm. Der 20:15 Uhr-Krimi sammelte stolze 5,61 Millionen Zuschauer und somit 20,2 Prozent des TV-Marktes ein.Bei den jüngeren Zuschauern war das ZDF klar unterlegen und holte "nur" 0,36 Millionen und damit 6,1 Prozent des Marktes ein. Nach dem «kleinen Lord» schickte das Erste «Der Wunschzettel» über den Äther und holte noch 2,56 Millionen Zuschauer ab. Die Jüngeren hielten noch 0,45 Millionen, der Marktanteil lag damit bei 8,1 Prozent. Insgesamt reichte es noch 11,0 Prozent.