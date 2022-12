«Das Duell um die Welt» bleibt gegen «Die Eiskönigin 2» chancenlos

Quotennews

Angesichts zu viel Konkurrenz fand eine neue Folge der ProSieben-Show nicht auf ihr gewohntes Niveau.



Joko und Klaas schickten in ihremwieder zahlreiche Promis los, um die waghalsigsten Aufgaben für sie zu erfüllen. Mit der gestrigen Ausgabe startete das Format bereits in die zehnte Staffel. So musste Sven Hannawald etwa an einem der gefährlichsten Downhill-Rennen der Welt teilnehmen. Verona Pooth musste unterdessen in einem Zimmer aus Schnee auf einem Bett aus Eis übernachten.So fanden gestern 0,84 Millionen Fernsehende zu ProSieben und landeten bei einem soliden Marktanteil von 3,6 Prozent. Die 0,52 Millionen Jüngeren schoben sich mit einer Quote von 9,1 Prozent knapp über den Senderschnitt. Die letzte neue Folge war im Mai ausgestrahlt worden und hatte es mit 1,02 Millionen Zuschauern auf gute 4,7 Prozent geschafft. Auch die 0,74 Millionen Umworbenen waren damals mit starken 14,9 Prozent deutlich besser aufgestellt gewesen.Zudem wurde ProSieben zur Primetime ohne Schwierigkeiten vom Sat.1-Programm eingeholt. «Die Eiskönigin 2» ► wollten sich 1,92 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, was sich in einem hohen Marktanteil von 6,8 Prozent widerspiegelte. Die 0,83 Millionen Werberelevanten sicherten sich zudem eine herausragende Quote von 12,3 Prozent. Im Anschluss hieltnoch 1,01 Millionen Interessenten auf dem Sender, was weiterhin gute 5,7 Prozent Marktanteil bedeutete. Die 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährigen punkteten mit starken 9,7 Prozent Marktanteil.