«The Irrational» geht in Serie

US-Fernsehen

Erneut steht bei dieser Serie ein sehr intelligenter Mensch, der den Strafverfolgungsbehörden hilft.

NBC hat eine Serienbestellung fürerteilt, teilte der Sender am Dienstag mit. Laut der Ankündigung folgt das Drama Alec Baker, einem weltbekannten Professor für Verhaltenswissenschaften, der mit seiner einzigartigen und unerwarteten Herangehensweise, menschliches Verhalten zu verstehen, sein Fachwissen in eine Reihe von hochbrisanten Fällen einbringt, an denen Regierungen, Strafverfolgungsbehörden und Unternehmen beteiligt sind. Die Serie ist inspiriert von Dan Arielys Roman "Predictably Irrational", der im Februar 2008 bei HarperCollins erschienen ist. Ariely wird als Berater fungieren.Jesse L. Martin, Maahra Hill, Travina Springer, Molly Kunz und Arash DeMaxi werden die Hauptrollen spielen. NBC hatte den Pilotfilm im Februar zusammen mit dem Drama «Blank Slate» des «The Brave»-Schöpfers Dean Georgaris bestellt.Arika Lisanne Mittman, die für ihre Arbeit als Autorin und Produzentin an beliebten Serien wie «La Brea» und «Timeless» bekannt ist, wird neben Mark Goffman und Samuel Baum als Autorin und ausführende Produzentin fungieren. David Frankel wird Regie führen und als ausführender Produzent fungieren. Martin wird produzieren. Universal Television, eine Abteilung der Universal Studio Group, steht hinter dieser Produktion.